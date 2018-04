Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng liên quan Vũ ‘nhôm’ thế nào?

Khám nhà ông Văn Hữu Chiến, Trần Văn Minh Sáng 18-4, tại nhà ông Văn Hữu Chiến (số 2 Ba Đình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), lực lượng công an đã đến làm việc và thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo sau khi khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú với ông này. Việc khám xét kéo dài từ hơn 9 giờ sáng đến hơn 11 giờ cùng ngày. Ngay sau khi công an rời đi, cổng nhà ông Chiến đóng ngay lại.

Công an khám nhà ông Trần Văn Minh. Ảnh: H.HIẾU Cùng thời điểm, hơn chục công an cũng có mặt trong nhà ông Minh ở 25/10 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu khám nhà. Khoảng 12 giờ 55, lực lượng chức năng đã kết thúc việc khám xét nhà ông Trần Văn Minh. Theo Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trước khi thực hiện việc khám xét, đoàn công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm việc với Công an TP Đà Nẵng, đề nghị công an địa phương cử lực lượng phối hợp để khám nhà hai cựu chủ tịch Đà Nẵng. “Công an địa phương chưa nhận đề nghị từ Bộ Công an khám nhà các ông Nguyễn Điểu (nguyên giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng), ông Trần Văn Toán (nguyên phó giám đốc Sở TN&MT) và ông Lê Cảnh Dương (giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng). T.VIỆT - H.HIẾU - T.AN