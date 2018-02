Hơn 23.600 camera an ninh phủ khắp Đà Nẵng

Theo Công an TP Đà Nẵng, năm 2017 nhân dân đã cung cấp hơn 6.600 tin báo tố giác tội phạm, trong đó có 2.749 tin báo có giá trị, giúp lực lượng Công an TP khám phá hàng trăm vụ án quan trọng.

Qua đó xác minh, truy bắt, vận động đầu thú 100 đối tượng có quyết định truy nã, trong đó có 23 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết công tác vận động lắp đặt camera giám sát an ninh được quan tâm đầu tư và được sự hưởng ứng, đóng góp nhiệt tình của nhân dân.



Hệ thống camera an ninh đã giúp Công an TP Đà Nẵng xử lý nhiều vụ trọng án. Ảnh: HOÀI AN

“Hiện toàn TP đã vận động nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học lắp đặt được hơn 23.600 camera an ninh. Trong hai năm 2016-2017, nhờ hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, toàn TP đã phát hiện, xử lý 363 vụ có liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có nhiều vụ trọng án” - Đại tá Dân cho hay.

Cũng theo Đại tá Dân, toàn TP đã tổ chức và thực hiện gần 32.000 ca tuần tra với 206.904 lượt người tham gia.

Qua công tác tuần tra đã phát hiện, bắt giữ một vụ/một đối tượng cướp giật tài sản; 41 vụ/59 đối tượng trộm cắp tài sản; 608 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 95 vụ/407 đối tượng đánh bạc; ngăn chặn 1.169 vụ đánh nhau…