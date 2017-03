Hơn 280 ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khoảng từ đầu năm do biến đổi khí hậu bất thường cực đoan gây hậu quả nặng nề. Hạn hán xâm nhập mặn kéo dài đã làm khoảng 288 ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, 249 ngàn ha lúa, 18 ngàn ha hoa màu, 149 ngàn cây ăn quả bị thiệt hại nặng nề.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính khoảng 1.355 gia súc bị chết và hàng ngàn con khác thiếu nước uống, cùng với gần 7.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tính đến tháng 5-2016 cả nước thiệt hại gần 10 ngàn tỉ đồng.

Cụ thể do rét hại, rét đậm 700 tỉ đồng, thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn 8.906 tỷ đồng và thiệt hại do dông lốc mưa đá khoảng 129 tỉ đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương tiếp tục cần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan trong thời gian tiếp theo.