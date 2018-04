Khám xét nhà ông Phan Văn Vĩnh trong đêm

Ngay sau khi ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám xét nhà bị can này ở phường Cống Vị, Nam Định.



Một trong ba lối vào căn hộ gia đình ông Phan Văn Vĩnh (khoanh đỏ). Ảnh: CTV

Theo nguồn tin từ hiện trường, đến thời điểm 21 giờ 55, công tác khám xét vẫn đang được tiến hành. Phía bên ngoài, trời đổ mưa, rất đông người dân hiếu kì và phóng viên báo chí tới theo dõi.

Ngôi nhà của gia đình ông Vĩnh ngoài cổng nằm tại số 199 đường Hàn Thuyên thì còn hai lối vào khác. Ngay khi công an có mặt để khám xét, các lối vào đều bị hạn chế, đèn điện bị tắt.



Nhiều người dân hiếu kì đứng theo dõi. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều cùng ngày, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 356 và ra lệnh bắt bị can số 358 để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh, sinh năm 1955 tại Nam Định; nơi cư trú: 199 Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.