Hàng ngàn người chen chân vào xem Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 21/12/2024 11:02

Sáng 21-12, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 chính thức mở cửa cho người dân vào tham quan. Trước đó, triển lãm chỉ dành cho khách tham quan là đại biểu và chuyên gia.

Theo thông báo từ Ban tổ chức, Triển lãm sẽ bắt đầu mở cửa từ lúc 9 giờ sáng để người dân vào tham quan. Dù thời tiết có nhiều sương, nhiệt độ giảm thấp hơn nhưng ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã xếp hàng dài trên đường Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội) để chờ đợi.

Người dân chen chân tại lối vào triển lãm. Ảnh: NGUYỄN LINH.

Không chỉ người dân Hà Nội mà rất nhiều người dân đến từ các tỉnh háo hức đổ xô về Triển lãm để được tận mắt chiêm ngưỡng những khí tài quân sự Việt Nam và các nước trên thế giới.

Ông Tạ Xuân Lộc (Phú Thọ), một cựu chiến binh, đã dậy từ 6 giờ sáng để di chuyển đến sân bay Gia Lâm để tham quan Triển lãm.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa với chúng tôi. Khi đến đây, tôi thấy được sự lớn mạnh của nền quân sự quốc phòng Việt Nam đang sánh cùng các nước tiên tiến hiện đại trên thế giới, nhất là các nước như Hoa Kỳ, Nga, Nhật…”- ông nói.

Dự kiến hôm nay sẽ có hàng nghìn lượt khách tự do đến tham quan, Ban tổ chức Triển lãm đã điều động thêm lực lượng, thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn, trật tự cho quá trình tham quan và diễn ra triển lãm.

Theo lịch trình của Ban tổ chức Triển lãm đưa ra trước đó, người dân sẽ bắt đầu được tham quan triển lãm từ chiều ngày 21-12. Tuy nhiên, lịch trình được thay đổi sớm hơn nửa ngày.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong sáng 21-12.

Khu vực bên trong triển lãm cũng đông kín người. Ảnh: VƯƠNG LỘC.

Người dân chờ đợi ở khu vực checkin. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Cổng vào triển lãm. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Rất nhiều người chia sẻ, họ đến từ nhiều địa phương và đến đây từ rất sớm. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Trong số đó có rất nhiều cựu chiến binh. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Lối vào triển lãm. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Sân khu vực lối vào triển lãm. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Khu vực trưng bày ngoài trời. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Triển lãm cũng trưng bày 69 chủng loại vũ khí, khí tài được Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, phát triển và sản xuất từ năm 2022 đến nay. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Ngày đầu mở cửa cho người dân vào tham quan triển lãm. Clip: THUÝ HẰNG.