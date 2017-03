Khởi tố vụ dân bắt trói bốn công an, đập phá nhà cán bộ xã

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Hà ra quyết định khởi tố vụ án sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm gồm bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 123, 245 Bộ luật Hình sự và căn cứ các điều 34, 100 và 104 Bộ luật Tố tụng hình sự.Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/4, Tổ công tác gồm sáu cán bộ, chiến sỹ của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Thạch Hà đến thôn Trung Sơn thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Trường, sinh năm 1984, ở thôn này về tội "Gây rối trật tự công cộng."Khi lực lượng chức năng tiến hành thực thi nhiệm vụ thì Trường và người nhà đã chống đối quyết liệt, hò hét. Sau đó, nhiều người dân trong thôn đã, cản trở, tạo áp lực và có những hành động chống đối để tạo điều kiện cho Trường chạy trốn và không cho bốn cán bộ trong tổ công tác ra khỏi nhà; đồng thời cướp đi một số tài sản.Trước tình hình đó, Công an huyện Thạch Hà đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường vận động người dân và những phần tử manh động thả người.Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn tiếp tục tập trung hò hét, kích động, chống đối, dùng gạch đá tấn công lực lượng chức năng và kiên quyết không thả bốn chiến sỹ công an trong tổ công tác.Sự việc ngày càng phức tạp khi các phần tử manh động ngày càng hung hãn và liều lĩnh. Để nhanh chóng ổn định tình hình, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động lực lượng cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Thạch Hà áp sát ngôi nhà đối tượng Trường và đưa tổ công tác ra khỏi nhà này.Trong quá trình giải vây, lực lượng chức năng đã bị một số đối tượng chống đối quyết liệt. Một số phần tử quá khích đã la hét, lăng mạ, dùng gạch, đá, gậy tấn công làm 11 chiến sỹ công an bị thương, trong đó có nhiều chiến sỹ bị thương nặng phải nhập viện; làm hư hỏng một số tài sản khác.Ngay, một số đối tượng quá khích lại tiếp tục đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, đốt 11 chiếc xe máy của các cán bộ, chiến sỹ để tại đây; đập phá cửa kính và nhiều tài sản có giá trị khác tại trụ sở xã này.Sau đó , một số đối tượng quá khích lại tiếp tục tập trung ném đá vào nhà Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Công an, Bí thư Ðoàn xã này, làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị.Đến khoảng 1 giờ sáng 11/4, nhóm người quá khích trên mới giải tán, ra về.