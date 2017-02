Khu bảo tồn Hòn Cau, phải mở rộng thay vì cắt bớt

Việt Nam đứng thứ ba thế giới về nhiệt điện than Theo quy hoạch chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam, nhiệt điện than sẽ đóng vai trò chủ đạo trong ngành năng lượng cả nước. Cụ thể, sản lượng nhiệt điện than chiếm 49,3% vào năm 2020, 55% vào năm 2025. Vào năm 2030, Việt Nam sẽ có tổng cộng 64 nhà máy nhiệt điện than, công suất tổng cộng 55.300 MW, cho sản lượng 304 tỉ kWh, chiếm 53,2% tổng sản lượng điện, tiêu thụ 129 triệu tấn than. Theo CHANGE, trung bình 3,5 phút, một nhà máy nhiệt điện than 500 MW sẽ hút lên một lượng nước đủ để chứa trong một bể bơi tiêu chuẩn Olympic (2.500 m3) để làm mát hệ thống. Sau đó nước được trả lại sông, hồ, biển với nhiệt độ cao hơn nước đầu vào từ 8 đến 13 độ C khiến môi trường sống của các sinh vật biển như cá, tôm, tảo, san hô… bị ảnh hưởng nặng nề. “Việt Nam là nước đứng thứ ba trên thế giới trong việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than trong khi toàn cầu đang chuyển hướng sang năng lượng tái tạo trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu” - CHANGE thông tin.