Làm rõ trách nhiệm BQL rừng phòng hộ sông Tranh

Theo đó, ông Thu yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với các ban ngành liên quan khẩn tra làm rõ các vụ việc liên quan đến tình trạng phá rừng ở xã Trà Bui (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) để xử lý nghiêm; làm rõ trách nhiệm của ông Đoàn Tất Chẩn (Giám đốc BQL rừng phòng hộ sông Tranh), cách chức hoặc điều chuyển công tác nếu cần thiết. Ông Thu cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm ông Nguyễn Tấn Sơn (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ sông Tranh) do công tác kiểm tra, chốt chặn và xử lý vi phạm chưa kịp thời, chặt chẽ.

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Tuấn (Trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam) cho hay VKS và Công an huyện Bắc Trà My đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại xã Trà Bui đối với ông Phan Văn Dự (Đội phó Đội Quản lý bảo vệ rừng cơ động) cùng hai nhân viên. Theo đó, trong lúc tuần tra ở khu vực thôn 5, xã Trà Bui, tổ tuần tra do ông Dự làm chỉ huy đã phát hiện số lượng lớn gỗ khai thác trái phép nhưng đã không báo cáo lãnh đạo mà tự ý giải quyết, làm thất thoát một phần số tang vật nói trên.