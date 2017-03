Làm rõ vụ bổ nhiệm con của cựu bộ trưởng Công Thương

Thua lỗ do non kinh nghiệm Theo báo cáo hoạt động của HĐQT PVFI về tình hình kinh doanh năm 2011 thì tổng doanh thu của PVFI là 384 tỉ đồng nhưng lỗ 155,4 tỉ đồng. Lúc này ông Vũ Quang Hải là ủy viên HĐQT, tổng giám đốc PVFI. Nguyên nhân lỗ được giải thích là do tình hình kinh tế và thị trường tài chính khó khăn. Đặc biệt, PVFI nhấn mạnh đến kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động của công ty còn hạn chế, đội ngũ quản lý chưa đủ về lượng và chất nên còn hạn chế, chưa chủ động xử lý công việc. Chiều 14-6, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VAFI, khẳng định với Pháp Luật TP.HCM: “Những thông tin mà VAFI đưa ra hoàn toàn chính xác. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là người ký văn bản này”. Ông Nguyễn Hoàng Hải viện dẫn Luật Kinh doanh vốn nhà nước và cho rằng nếu lãnh đạo để xảy ra lỗ hai năm liên tiếp sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm, kỷ luật vì để thất thoát vốn nhà nước. Tuy nhiên, sau khi PVFI thua lỗ hai năm 2011, 2012 đến nay ông Vũ Quang Hải chưa bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm. “Cơ sở pháp lý nào để bổ nhiệm ông ta làm thành viên HĐTQ và phó tổng giám đốc của Sabeco” - phó chủ tịch VAFI thắc mắc. Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016, trong đó thông qua tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát. Theo đó, ông Vũ Quang Hải (thành viên) nhận lương và thù lao khoảng 520 triệu đồng. Ngoài ra, theo kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền khen thưởng năm 2016 vừa được ĐHĐCĐ thông qua, dự kiến ông Hải có thu nhập trong năm khoảng 1,44 tỉ đồng.