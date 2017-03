Lao động “chui” thứ 20 tử vong ở Angola

Theo người thân anh Sơn cho biết, gia đình phải vay mượn 140 triệu đồng đưa cho “cò” để anh Sơn sang Angola làm việc “chui” ở công trường 6 tháng nay. Vừa qua, anh Sơn bị sốt rét ách tính, bạn bè đưa anh Sơn lên bệnh viện Prenda (ở Luanda, Angola) cấp cứu, nhưng anh bị sốt rét quá nặng, đã từ trần sáng 14-4.

Ông Linh cũng cho biết: “Anh Sơn là con út trong gia đình có bốn anh em. Bố mẹ anh Sơn thuộc hộ nghèo, khó khăn, số tiền vay mượn cho anh đi Angola chưa trả hết nay anh lại ra đi khi chưa kịp lập gia đình. Gia đình ông Lương Xuân Thủy (bố anh Sơn), cho biết muốn đưa thi thể anh Sơn về quê nhà an táng nhưng họ đòi chi phí 18.000 USD thì gia đình không thể có khoản tiền lớn vậy”.

Hiện cộng đồng người Việt Nam ở Angola đang kêu gọi đóng góp để giúp gia đình đưa thi thể anh Sơn về nước.

* Từ đầu tháng 3-2013 đến nay đã có 20 người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh chết ở Angola, chủ yếu do bị sốt rét ác tính và tai nạn lao động, bị đánh chết. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bốn vụ án, khởi tố 11 bị can về tội tổ chức đưa người trốn đi Angola trái phép, tội tổ chức người khác ở lại Angola trái phép, lừa đảo đưa người đi Angola để chiếm đoạt tài sản.

Đ.LAM