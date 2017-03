Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin nghi án nhận hối lộ trong dự án đường sắt

Tham gia vào tổ kiểm tra xác minh, ngoài các cán bộ, nhân viên trong Bộ còn có ba cán bộ của Bộ Công an được biệt phái sang Bộ GTVT công tác. Được biết ba cán bộ này là Đại tá Phạm Quốc Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư Tổng cục Hậu cần về biệt phái với chức vụ phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng; người thứ hai là Đại tá Nguyễn Minh Cương - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Tổng cục An ninh II và hiện giữ chức phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; người cuối cùng là Đại tá Trần Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp Tổng cục An ninh II về Bộ GTVT giữ chức phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, trong ngày tổ kiểm tra xác minh đã quyết định thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin về nghi án này. Người phụ trách đường dây nóng là ông Trần Văn Trung - Phó phòng Thanh tra 4, Thanh tra Bộ GTVT. “Tất cả người dân hay nhân viên trong ngành đường sắt nếu có thông tin liên quan đến nghi án nhận hối lộ có thể gọi phản ánh về đường dây nóng, chúng tôi sẽ tiếp nhận, thẩm định để sớm làm rõ nguyên nhân của vụ việc” - ông Huyện nói. Số ĐT đường dây nóng: 0986093979.

THÀNH VĂN