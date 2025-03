Tổng Bí thư Tô Lâm: Tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn 12/03/2025 20:45

Chiều 12-3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) và có bài phát biểu chính sách mang tựa đề “Chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và cơ hội hợp tác Việt Nam-Singapore”.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Quốc gia Singapore ngày 12-3. Ảnh: TTXVN

Con đường sống còn để hiện thực hóa khát vọng dân tộc

Phát biểu chính sách trước đông đảo giáo sư, giảng viên và sinh viên nhà trường, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai nước đang sống giữa những biến đổi nhanh chóng chưa từng có của kỷ nguyên số, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật… Tất cả những điều này đang định hình lại cách sống, làm việc và kết nối.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ ba nội dung gồm tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; triết lý của Việt Nam về hợp tác và phát triển trong kỷ nguyên số; và những bài học từ hợp tác Việt Nam-Singapore cùng ý nghĩa dài hạn của mối quan hệ này.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho phát triển đất nước. Ngay từ nhiều thập kỷ trước, Việt Nam đã coi khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, một trụ cột chiến lược cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt, điều này càng trở nên đúng hơn bao giờ hết và một dân tộc muốn hùng cường và thịnh vượng phải dựa trên nền tảng tri thức và sáng tạo.

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm lập quốc - trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Để đạt được những mục tiêu đó, không có con đường nào khác ngoài đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đây chính là "chìa khóa vàng" giúp đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tránh nguy cơ tụt hậu và vươn lên bắt kịp thời đại.

“Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phải là lựa chọn tuỳ ý, mà là con đường sống còn để hiện thực hóa khát vọng dân tộc” – Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chia sẻ một số quan điểm và cách tiếp cận của Việt Nam, trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Đây cũng là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore). Ảnh: TTXVN

Cùng đó, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và nhân dân đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi… Đồng thời, phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược; bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo và thịnh vượng

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Singapore có nhiều điểm tương đồng và bổ sung cho nhau. Singapore có thế mạnh về công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và nguồn vốn đầu tư; trong khi Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, thị trường rộng lớn và tiềm năng phát triển to lớn.

“Đây chính là cơ sở vững chắc cho sự hợp tác hai bên cùng có lợi” – Tổng Bí thư khẳng định và đề xuất một số lĩnh vực trọng tâm mà hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Đó là tăng cường hợp tác trong các dự án nghiên cứu khoa học; thúc đẩy hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa các viện nghiên cứu và các trường đại học đạt chuẩn quốc tế. Hợp tác đổi mới sáng tạo để có thể khai thác và bổ sung thế mạnh của mỗi bên, qua đó tạo nên các giá trị đột phá.

Hai bên cùng nhau nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các giải pháp số hoá nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng cường hiệu quả hành chính công; hợp tác phát triển nhân lực khoa học công nghệ; thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Singapore…

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến việc trao thỏa thuận hợp tác giữa phía Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ lịch sử đã cho thấy tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung. Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế của một dân tộc kiên cường, mạnh mẽ, giàu khát vọng, sẵn sàng kết nối và hợp tác vì mục tiêu phát triển. Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác với Singapore và các nước bạn bè, và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực để xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo và thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị mạnh mẽ và tinh thần hợp tác sâu rộng, Việt Nam, Singapore cùng các quốc gia trong khu vực sẽ vươn tới những thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai.

Các nước sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện thành công của Đông Nam Á trong thế kỷ 21 - một Đông Nam Á đổi mới không ngừng, tự cường về kinh tế và công nghệ, phát triển bền vững vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời một số nội dung mà các đại biểu tham dự quan tâm liên quan đến chính sách thu hút nhân tài; chính sách phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần đưa đất nước phát triển.

Mời độc giả theo dõi toàn văn bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm TẠI ĐÂY.