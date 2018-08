Lũ cuốn trôi nhà, cha tử vong, con mất tích

Cho đến sáng nay, 20-8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân vẫn chưa tìm thấy anh Moong Phò Tuất (47 tuổi, trú xã Mường Ải) – bị lũ ống cuốn trôi cả nhà quán, mất tích.

Trước đó, trưa 17-8, anh Tuất cùng bố là ông Moong Phò Uôn (gần 80 tuổi, cùng trú xã biên giới Mường Ải, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) ở trong quán bán hàng bên con suối ở bản Xốp Phong, xã Mường Ải.



Cán bộ huyện Kỳ Sơn trao tiền hỗ trợ cho người thân gia đình ông Uôn.

Ông Hoa Phò Khăm – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Ải cho biết: “Sau cơn lũ ống ập đến, người dân phát hiện toàn bộ nhà quán, hàng hóa bị cuốn trôi, xóa sổ. Ông Uôn, anh Tuất bị mất tích. Thời điểm lũ cuốn, vợ và anh con trai út của anh Tuất đang về bên ngoại (bố, mẹ vợ), không bị nước cuốn”.



Đến chiều 17-8, người dân ở xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) bất ngờ phát hiện một thi thể người đàn ông bị lũ cuốn, trôi dạt vào vườn nhà. Quá trình bị lũ dữ cuốn, người đàn ông này không còn quần áo nên không có giấy tờ tùy thân, khó xác định danh tính.

Sau khi công an khám nghiệm tử thi, thi thể được đưa về Nhà tang lễ BV đa khoa huyện Kỳ Sơn. Sáng 18-8, người thân của ông Uôn đến nhận dạng thấy đúng nên đã xin đưa ông về nhà làm lễ an táng. Còn anh Tuất đang bị mất tích.



Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp người dân và trường học dọn bùn, khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Lê Thạch.

Những ngày qua, chính quyền huyện Kỳ Sơn, xã Mường Ải đã huy động hàng ngàn lượt người tìm kiếm anh Tuất nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy anh.

Khoảng một năm nay, gia đình anh Tuất ra dựng quán bán hành cạnh con suối, gần đường tuần tra biên giới. Vợ chồng anh Tuất có bốn người con, ba con gái đã đi làm công nhân.

Trong ngày 17-8, ảnh hưởng bão số 4, trên địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to, gây lũ lụt. Lũ dữ đã làm 5 người chết trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) gồm: ông Moong Phò Uôn, em Hà Bào Cu (10 tuổi, bản Đống Trên, xã Tây Sơn), em Lữu Văn Giáp (14 tuổi, bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu), em Cụt Văn Thôn (11 tuổi, trú bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu), chị Moong Mẹ Tân (37 tuổi, bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho gia đình có người chết và mất tích.