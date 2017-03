Luân chuyển giám đốc và phó giám đốc Công an Sóc Trăng

Ngày 26-10, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm, luân chuyển giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Được sự ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Minh Quang, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu an ninh (Tổng cục An ninh), giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay Đại tá Đặng Hoàng Đa.



Đại tá Lê Minh Quang (giữa) làm giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay Đại tá Đặng Hoàng Đa (trái).

Đại tá Đặng Hoàng Đa được bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Bạch Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng Cục Hướng dẫn tạm giam, tạm giữ thuộc Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Đại tá Nguyễn Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, được điều động về Tỉnh ủy Sóc Trăng nhận công tác khác.