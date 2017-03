Malaysia công bố ảnh vệ tinh lần ra dấu vết MH370

Theo Kim Dung-Chí Giáp/Kuala Lumpur (Vietnam+)



Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Hishammuddin cũng đã công bố chi tiết về phương pháp phân tích dữ liệu do AAIB cung cấp.Trong những ngày gần đây, Inmarsat phát triển một kỹ thuật đổi mới thứ hai trong đó thể xem xét tốc độ của máy bay so với vệ tinh.Dựa vào những chuyển động tương đối này, tần số mà nó nhận được và truyền đi sẽ khác so với trị giá thông thường, cũng tương tự như là tiếng ồn từ một chiếc ôtô phát ra sẽ khác nhau với tốc độ chạy qua khác nhau. Điều này được gọi là hiệu ứng Doppler.Dưới đây là những hình ảnh mô tả vệ tinh lần ra dấu vết MH370 được phía Malaysia công bố: