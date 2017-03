Mang tiền, vàng xuất nhập cảnh: Phạt khi nào?

“Khi xuất cảnh, không phân biệt người lớn hay trẻ em, chỉ tính bằng hộ chiếu và mỗi cá nhân mang theo số tiền trên mức quy định là 5.000 USD hay các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương thì phải khai báo hải quan”. Bà Lê Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan TP.HCM, lưu ý tại buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tiền, vàng và các lưu ý khi xuất nhập cảnh” do Pháp Luật TP.HCM tổ chức vào ngày 18-8.

Mang đi, cầm về vượt đều phải khai báo

Bạn đọc Tương Lai hỏi theo quy định mới, khi mang theo trên 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương, tiền Việt Nam thì hơn 15 triệu đồng phải khai báo. Vậy lấy tỉ giá nào để quy đổi?

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM, cho biết không phải quy đổi 5.000 USD tương đương với 15 triệu đồng mà phải hiểu 5.000 USD được tính để so sánh với các ngoại tệ khác như là đồng đôla Singapore, đồng euro…

Bạn đọc Bui The Quyen hỏi: “Tôi đem dưới 5.000 USD về Việt Nam và không khai báo thì khi xuất cảnh được đem tối đa bao nhiêu để không bị phạt? Quy định này có áp dụng cho trẻ em hay chỉ dành cho người lớn?”. Bà Hỏa Thị Hoa, Phó Đội trưởng Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết nếu mang trên 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; mang trên 15 triệu đồng thì phải khai báo hải quan mà không phụ thuộc vào việc khi nhập cảnh có khai báo hay không. “Nếu đem vượt mức thì phải xuất trình cho hải quan giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài (gọi là giấy xác nhận) do tổ chức tín dụng được phép cấp hoặc văn bản chấp thuận do NHNN Việt Nam cấp”.

Luật sư Nguyễn Minh Luận, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM), cho biết thêm nếu mang trên 5.000 USD khi nhập cảnh vào Việt Nam thì vẫn phải khai báo. “Tuy nhiên, hải quan không được quyền truy nguồn gốc số tiền này” - bà Hoa bổ sung.





Hành khách làm thủ tục trước khi ra máy bay. Ảnh: DIỆU HIỀN

Đeo nhẫn, dây chuyền cũng phải khai báo

Một bạn đọc gửi email từ phamthituyet…@gmail.com hỏi: “Mẹ con tôi sắp đi Mỹ thăm người quen. Chúng tôi có đeo dây chuyền, lắc tay, nhẫn vàng thì có phải khai báo hải quan?”.

Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM), việc đeo vàng làm trang sức để làm đẹp phổ biến ở người Việt. Tuy nhiên, khi xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu thì cá nhân mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 g trở lên phải khai báo.

“Mang vàng trang sức, mỹ nghệ từ 300 g trở lên phải khai báo nhưng không phải xin phép NHNN. Nếu lượng vàng mang đi xuất cảnh (kể cả vàng miếng, vàng nguyên liệu - NV) để định cư ở nước ngoài từ 1 kg trở lên thì phải có giấy phép của NHNN” - ông Nguyễn Hoàng Minh lưu ý thêm.

Khai báo sai cũng bị phạt

“Tôi nghĩ khi đem theo 12.000 USD mà khai báo 20.000 USD thì không bị phạt vì khai nhiều hơn sẽ nộp thuế nhiều hơn chứ sao lại bị phạt?” - bạn đọc tên Phượng thắc mắc.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh trả lời: “Số tiền ngoại tệ mà bạn khai nhiều hơn thực tế khoảng 160 triệu đồng. Theo Điều 9 Nghị định 45/2016, người nhập cảnh khai nhiều hơn số lượng ngoại tệ, tiền Việt Nam, vàng so với thực tế mang theo có giá trị tương đương từ 100 triệu đồng trở lên mà không phải là tội phạm sẽ bị phạt 15-25 triệu đồng”.

Nhiều bạn đọc cùng thắc mắc số tiền đem vượt không khai báo hoặc khai báo ít hơn liệu có bị tịch thu, đơn cử bạn Phạm Thị Tuyến (huyện Nhà Bè) nêu: “Trong những trường hợp nào người vi phạm sẽ bị tịch thu tiền?”. Luật sư Nguyễn Minh Luận khẳng định: “Mức tiền phạt đối với việc không khai báo, khai báo sai từ 1đến 50 triệu đồng. số tiền mang vượt không bị tịch thu. Theo khoản 6 Điều 9 Nghị định 45/2016, người vi phạm sau khi đóng phạt xong thì sẽ được trả lại số tiền khai sai”.