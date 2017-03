Mạng xã hội: đối thủ hay trợ thủ của báo chí?

Theo nghiên cứu do Viện Nghiên cứu báo chí Reuters (RISJ) thực hiện, có 44% người dùng Facebook coi MXH này là nguồn cung cấp tin tức chính của mình. Theo thống kê của “wearesocial.net” (một tổ chức có trụ sở chính ở Anh nghiên cứu độc lập về truyền thông xã hội toàn cầu) tháng 1-2015, người Việt Nam đang đứng thứ tư trên thế giới về thời gian sử dụng Internet với 5,2 giờ mỗi ngày. Hơn nữa, người Việt Nam sử dụng Internet cũng đứng thứ chín về số thời gian trung bình dành cho MXH là 3,1 giờ mỗi ngày; đứng thứ 22 trên thế giới tính theo dân số về số người sử dụng MXH là 31%, trong đó Facebook là MXH được sử dụng thông dụng nhất. Nhà báo HOÀNG MINH TRÍ: Uy tín của nhà báo trên MXH

Tôi làm nghề báo nhưng có lẽ việc sử dụng MXH lại có phần thành thạo hơn chuyên môn chính. Cộng đồng mạng tin tôi hơn vì hai chữ “nhà báo”, họ biết tôi không bao giờ đặt cược uy tín cá nhân vào việc tung ra những thông tin thất thiệt. Theo một thống kê không chính thức thì hiện nay Việt Nam có xấp xỉ 30 triệu người sử dụng Facebook, MXH quy mô và lớn nhất toàn cầu tại thời điểm này. Không ít vấn đề nóng của xã hội lại xuất hiện đầu tiên trên mạng, điều đó không ngạc nhiên với lực lượng hùng hậu vài chục triệu “cộng tác viên”. Báo chí vào cuộc sau nhưng không có nghĩa họ bị lép vế bởi tính chuyên nghiệp đặc thù người làm báo, nhà báo có điều kiện, năng lực nguồn lực, kinh phí, tính chính danh của tổ chức, có đồng đội… để khai thác thông tin, điều mà MXH không có. Việc tổ chức thông tin trên MXH như một anh chạy đường dài và đứt hơi, không có liên tục, đậm đà thời vụ và cơ hội cho những kẻ muốn đánh bóng tên tuổi. Ở khía cạnh khác, người dùng mạng không bị ràng buộc nghĩa vụ cung cấp thông tin đến cùng cho bạn đọc. MXH là mớ rau nguyên liệu và thông tin chính thống trên báo chí luôn là món ăn ngon an toàn hơn cho người đọc. Nếu như MXH thay thế được báo chí, tôi tin đó sẽ là thảm họa hơn là một tin đáng mừng. Có xã hội nào sống chung được với hoang mang niềm tin? Nhà báo NGÔ NGUYỆT HỮU: Quyền lực của nút like

Có rất nhiều câu chuyện ầm ĩ trên báo giới xuất phát từ Facebook, như chuyện các CSGT vi phạm ở ngã ba Thái Lan (Đồng Nai) vừa qua, chuyện Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đi xe Lexus 570 biển số công vụ, vụ phạt 5 triệu đồng vì “cái mặt kênh kiệu” ở An Giang, vụ đòi kỷ luật cô giáo vì đăng status phản ánh “cây cầu đã gãy” ở Long An… Tháng 1-2015, xuất hiện bản tin “Bắt kẻ tống tiền chủ nhãn hiệu Number One 500 triệu đồng”, bản tin chưa đầy 200 chữ tưởng chừng đã chìm nghỉm giữa hàng chục bản tin thời sự xã hội khác vì cơn sóng thông tin mới thì bất ngờ một hot Facebooker phân tích rõ hơn về bản tin này. Ngay lập tức phân tích ấy được like và share rất nhanh, trên Facebook tràn ngập câu chuyện “ruồi trong chai nước ngọt”. Nhiều cơ quan truyền thông nhanh chóng nhập cuộc với đủ thể loại đề tài xoay quanh chuyện này được chuyển tải lên mặt báo. Từ chuyện gài bẫy người tiêu dùng, đạo đức kinh doanh, gia cảnh người bị bắt, những vụ việc tương tự. Hãng giải khát này lâm vào cơn khủng hoảng truyền thông. Đây chỉ là câu chuyện điển hình trong hàng loạt câu chuyện khác về sức nóng của MXH. Trước đây, rất nhiều cá nhân nhầm tưởng nút like trên MXH chỉ là một trò vô bổ. Tuy nhiên, nút like chính là một thứ biểu tượng quyền lực thông tin mới. Quyền lực của nút like tập trung vào những cây bút - đa phần là nhà báo với lập luận, tư duy, văn phong, thông tin nổi trội hơn phần đông những người sử dụng Facebook. Nhà báo BẠCH HOÀN: Viết Facebook như viết báo

Tôi viết trên Facebook với một trách nhiệm và nguyên tắc nghề nghiệp của một nhà báo. Đã là nhà báo viết Facebook thì phải như viết trên những tờ báo chính thống. Trong sự việc cá chết ở bốn tỉnh miền Trung vừa qua, tôi viết rất nhiều bài trên Facebook. Các vấn đề liên quan đến sự bất thường trong giám sát hoạt động xả thải của nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh, tôi phân tích rất kỹ. Tất cả dữ liệu đều được thu thập như tác nghiệp báo chí, có chụp ảnh, có quay phim, có phỏng vấn Formosa, có phỏng vấn ngành TN&MT Hà Tĩnh, có câu chuyện từ ngư dân, có văn bản từ cơ quan quản lý nhà nước... Người đọc Facebook đa phần rất thông minh và họ sàng lọc thông tin rất tốt. Thế nên một thông tin được xác thực, được viết một cách nghiêm túc sẽ tạo được sự lan tỏa có khi theo cấp số nhân trên MXH. Như khi tôi viết về sự giám sát lỏng lẻo đối với hoạt động của Formosa Hà Tĩnh, ngay lập tức có hàng ngàn lượt chia sẻ. Nhà báo hiện nay có hai kênh để truyền tải thông điệp, đó là tờ báo mình đang làm việc và trang Facebook của cá nhân nhà báo. Việc thể hiện quan điểm trên Facebook đương nhiên phải nhất quán với quan điểm trên báo, bởi dù bài viết đăng tải ở đâu thì vẫn phải đảm bảo tiêu chí trung thực, khách quan. Nhà báo MINH PHONG: Không thể xem thường MXH

Người làm báo ngày nay không thể xem thường MXH. Cá nhân tôi, vụ việc cá chết từ hai tháng trước ở miền Trung được tiếp cận từ bạn bè ngư dân ven biển có dùng Facebook, từ đó xác minh hiện trường, xác minh về chính quyền, xác minh cách ứng phó địa phương mới có thể đưa tin. MXH thật sự cần thiết nhưng đó mới là thông tin ban đầu, chưa thể là thông tin chính thức. Để biến nó thành thông tin chính thức, nhà báo cần trải qua nhiều bước nhằm tránh sự hoang tin, sự chuyên nghiệp của báo chí là vậy.