Mất 17 ha rừng để làm đường ven hồ Trị An

Đó con số rừng sẽ bị mất khi tiến hành làm đường được mà chủ đầu tư đã đưa ra tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Đồng Nai tại với các sở, ngành và nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO về dự án tuyến đường ven hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) diễn ra vào chiều 15-2.



Tuyến đường nhựa ĐT 761 hiện hữu sẽ được thay thế bằng tuyến đường mới bằng sỏi. Ảnh: TIẾN DŨNG

Dự án thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai nằm trên địa bàn xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu có chiều dài hơn 27km, mặt đường rộng 6m, lề đường mỗi bên rộng 1,5m và nền đường bằng sỏi đỏ. Tổng vốn đầu tư tuyến đường là hơn 166 tỉ đồng. Khi triển khai xây dựng tuyến đường này sẽ phải chuyển đổi 17 ha rừng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Tuyến đường ven hồ Trị An được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn huy động để thi công tuyến đường, sau đó tỉnh cho nhà đầu tư khai thác quỹ đất gần khu vực trên để bù số tiền đã bỏ ra làm đường. Giai đoạn 1, tỉnh sẽ giao đất khu vực đảo Ó diện tích 2,1 ha, đảo Đồng Trường có diện tích 25 ha trên lòng hồ Trị An và một khu nhà hàng tại thị trấn Vĩnh An.

Từ tháng 2 đến tháng 5-2017, sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công và ký kết hợp đồng dự án. Dự kiến tuyến đường hoàn thành vào giữa năm 2018.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng tuyến đường ven hồ Trị An với mục tiêu cơ bản là tạo con đường dân sinh kết nối với xã Phú Lý, ổn định đời sống dân cư hai xã Mã Đà – Hiếu Liêm và ngăn các phương tiện vận chuyển đi lại trên đường ĐT 761 (đường nhựa được xây dựng trước đó chưa lâu với trị giá hàng trăm tỉ đồng) đến xã Phú Lý. Đường ĐT 761 sẽ trở thành đường nội bộ của Khu bảo tồn, phục vụ tuần tra bảo vệ rừng của khu bảo tồn. Tuyến đường xây dựng mới sẽ tạo ranh giới rõ ràng giữa lâm phần khu bảo tồn và phần đất nông nghiệp của các cụm dân cư dọc tuyến.

Còn theo Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDCO (chủ đầu tư dự án) ngoài việc đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng – bảo tồn đa dạng sinh học dự án còn gắn liền với việc tôn tạo di tích lịch sử, phát triển hoạt động du lịch sinh thái hồ Trị An. Đồng thời tạo điều kiện cho dân cư trong khu vực thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế xã hội, cũng cố về an ninh quốc phòng.

Cũng theo Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDCO mặc dù hiện nay hoạt động đầu tư về du lịch trên hồ Trị An, đặc biệt tại các đảo trên hồ đang thực hiện nhưng chưa hiệu quả và chưa khai thác hết tiềm năng. Để khai thác hết tiềm năng của các đảo trên hồ Trị An nhất là đảo Ó và đảo Đồng Trường thì việc cần đầu tư quy mô để thu hút khách du lịch, tạo công an việc làm cho người dân địa phương cũng như tăng ngân sách nhà nước để phát triển kinh tế xã hội cho khu vực huyện Vĩnh Cửu nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung là điều cần thiết.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh yêu cầu nhà đầu tư chú ý đến việc chuyển đổi 17 hécta rừng để làm đường bằng cách tìm nơi trồng rừng khác để bù lại, nếu không tìm được phải tính toán trả bằng tiền.