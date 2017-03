Mẹ giết con bị tám năm tù

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội giết trẻ em và nạn nhân chính là đứa con nhỏ chưa đầy ba tuổi của mình nên cần có mức án nghiêm khắc. Nhưng xét bị cáo chưa tiền án, tiền sự, nhân thân tốt, thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội trong hoàn cảnh bị ức chế không ai chia sẻ; chồng bị cáo (đại diện hợp pháp nạn nhân) cũng có đơn bãi nại và nhận thấy có phần lỗi nên tòa tuyên phạt bị cáo mức án thấp hơn đề nghị của công tố viên.

Theo hồ sơ, chồng thường xuyên nhậu say về chửi mắng vợ con làm Linh buồn rầu và có ý định tự tử. Sau đó, Linh viết thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình rồi mua thuốc liều mạnh uống nhưng vì thương con còn nhỏ nên Linh chưa thực hiện. Tối 5-6-2012, chồng tiếp tục say rượu và chửi mắng khiến Linh quyết định tự tử. Linh cho con gái nhỏ uống hai viên thuốc cảm sổ mũi để con gái say thuốc không đòi sữa mẹ. Sau đó Linh uống 300 viên thuốc cảm cùng hai vỉ thuốc an thần rồi lên giường nằm. Trong lúc tinh thần không được tỉnh táo, Linh nghĩ nếu chết rồi không ai nuôi con tốt hơn mình, sợ con khổ nên Linh ngồi dậy bóp cổ con gái cho đến khi không còn cử động. Cùng lúc, Linh ngã vật xuống giường... Tối cùng ngày, chồng Linh phát hiện nên cùng gia đình đưa hai mẹ con vào bệnh viện cấp cứu. Con gái Linh đã chết, còn Linh được điều trị kịp thời nên sống sót.

HOÀNG YẾN