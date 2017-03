Một người chết, 5 người bị thương do bão số 1

Sáng nay (28-7), Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của bão số 1, chiều 27-7, hộ của ông Đặng Văn Đáng, thôn An Mỹ, Đại Thắng (Phú Xuyên, Hà Nội) đã xảy ra đổ tường lan can tầng hai làm một người chết, năm người bị thương.

Theo báo cáo ban đầu của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 6 giờ sáng nay, tại khu vực nội thành có một số điểm ngập 0,2-0,3 m tại các phố như Phạm Văn Đồng, Mạc Thị Bưởi, Minh Khai,…

Đặc biệt, do sức gió trong bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 đã khiến nhiều cây xanh tại Hà Nội đổ gãy, hiện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Ước tính khoảng 700 cây xanh đã bị bật gốc.





Nhân viên Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đang xử lý sự cố cây đổ do bão số 1 gây ra. Ảnh: Phi Hùng





Xe ô tô bị cây đổ đè lên.

Đặc biệt nhiều phương tiện ô tô, xe máy đang lưu thông trên đường đã bị cây đổ trúng, gây hư hại nặng. Ngoài ra, mưa to gió lớn cũng gây hàng loạt sự cố điện tại Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa. Tại huyện Mỹ Đức có 130 cây đổ, bốn hộ dân, một nhà xưởng bị tốc mái và 7 ha cây hoa màu bị ngập…

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị của Hà Nội tiếp tục sẵn sàng nhân lực, phương tiện ứng trực 24/24 giờ để xử lý sự cố.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 28-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,4 độ vĩ Bắc; 104,0 độ kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) sáng nay (28-7) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Việt Bắc và Tây Bắc.