Mưa lớn, cây đổ đè ô tô ở trung tâm TP.HCM

Theo đó, trận mưa lớn kéo dài từ cuối giờ chiều ngày 27-9 khiến nước dâng lên tại một số tuyến đường. Ngay trước Bệnh Viện Gia Định (quận Bình Thạnh) nước dâng cao, tuy nhiên nhanh chóng rút đi.

Cùng thời điểm mưa lớn, nước bắt đầu dâng lên tại một số tuyến đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, tuy nhiên cơn mưa với vũ lượng nhỏ không gây ngập nặng và kéo dài.



Nước dâng lên khá nhanh trên đường Phan Đăng Lưu (trước Bệnh viện Nhân Dân Gia Định) vào chiều ngày 27-9.



Nước tràn lên vỉa hè, văng tung tóe mỗi khi có xe ô tô chạy qua.



Bên cạnh đó, một số tuyến đường nối sân bay Tân Sơn Nhất cũng ngập nhẹ, nước dâng lên một vài phút và nhanh chóng rút đi.



Nước chỉ ngập vài cm khi trận mưa có vũ lượng khá lớn đổ xuống cuối giờ chiều.

Bên cạnh đó, trận mưa lớn ngày 26-9 đã khiến đất ngậm nước, kết cấu không còn vững chắc. Hậu quả đã khiến một cây phượng cao khoảng 20 mét, độ tuổi trên 20 năm, đường kính gốc khoảng 40 cm đổ xuống chắn ngang đường vào khoảng 18 giờ trước số nhà 114 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bến Nghé, quận 1).





Khoảng 18 giờ chiều, một cây phượng cao khoảng 20 mét đổ sập, chắn ngang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, khiến giao thông bị chia cắt.



Các nhân viên công ty cây xanh đã nhanh chóng có mặt tiến hành dọn dẹp hiện trường.



Cây xanh choán hết làn đường, cành lá xum xuê nên công tác dọn dẹp gặp không ít khó khăn.

Tại hiện trường, cây xanh bị bật gốc, cành lá xum xuê, thân cây chắn hoàn toàn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.





Cây xanh có đường kính gốc khoảng 40 cm, tuy nhiên có rễ lưa thưa.









Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tiến hành chốt chặn ở các giao lộ như Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng… để điều tiết phương tiện.





Sau khoảng 30 phút, hiện trường cơ bản đã được dọn dẹp, giao thông khu vực dần ổn định trở lại.

Nhân viên Công ty cây xanh đã nhanh chóng có mặt tiến hành dọn dẹp hiện trường, sau khoảng 30 phút, cây đã được dọn dẹp; giao thông khu vực dần ổn định.





Cùng thời điểm, một cây lim xẹt lớn tại công viên 23-9 cũng bật gốc, đổ sập.

Cũng cùng thời điểm trên một cây lim xẹt có đường kính gốc khoảng 60 cm nằm trong công viên 23-9 cũng đổ sập, đè trúng 3 ô tô đứng cạnh bên đường, cành cây quật vào một ô tô đang chạy trên đường Lê Lai ngay trước Khách sạn New World khiến phương tiện này hư hỏng khá nặng.





Cây có kích thước lớn, kéo đổ cột điện trung thế gần đó.



Cây ngã đè xuống đường, kéo theo cột điện đập trúng 4 xe ô tô.

Cây ngã cũng đè trúng hệ thống dây cáp điện trên đường, kéo gãy 1 trụ điện trung thế cùng hệ thống dây; cây cũng kéo ngã một cột đèn chiếu sáng và kéo nghiêng một trụ điện khác gần đó. “Lúc đó, tôi đang ngồi trong xe đợi xếp thì cây ngã đập vào kính. Nghe thấy tiếng nổ tôi mở cửa tháo chạy ra ngoài. Bên cạnh, một tài xế khác cũng hốt hoảng tháo chạy” – anh Thái Văn Trung (quận 5, TP.HCM) tài xế xe ô tô 51A… hốt hoảng kể lại.





Trong đó có 3 xe ô tô đang dừng đỗ bên đường, ngay trước khách sạn New World (quận 1, TP.HCM).



Cành cây quật trúng một xe ô tô do chị Vân (34 tuổi) điều khiển đang lưu thông trên đường.



Hệ thống dây điện trung thế cũng kéo xuống, may mắn không gây thiệt hại về người.



Điện được cắt, hiện trường được phong tỏa để đảm bảo cho việc dọn dẹp và an toàn.

Cành cây đập trúng ô tô biển số 51F… do chị Nguyễn Thị Minh Vân (34 tuổi, ngụ quận 9) điều khiển lưu thông trên đường Lê Lai theo hướng từ đường Nguyễn Thị Nghĩa về Công viên Quách Thị Trang. “Khi tôi đang đến trước khách sạn New World thì cây đổ đánh rầm, cành cây quật vào cửa kính xe tạo ra một tiếng động lớn. Cửa trước của xe không tài nào mở được vì hư hỏng. Tôi phải đạp cửa sau để thoát ra ngoài. Cũng may do trời mưa nên tôi điều khiển phương tiện chậm nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra” – chị Vân chưa khỏi bàng hoàng kể.





Trong 4 xe ô tô, ít nhất 2 xe bị hư hỏng nặng do cột điện đè và cành cây quật trúng.

Lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, các nhân viên Công ty cây xanh cũng có mặt phối hợp với các bên liên quan tiến hành dọn dẹp hiện trường. Tuyến đường được phong tỏa, điện được cắt, một xe cứu hộ điện lực cũng được huy động đến để đảm bảo công tác dọn dẹp hiện trường.





Mặc dù trời mưa khá lớn nhưng công tác dọn dẹp vẫn tích cực được triển khai.

Cùng thời điểm trên, một cây me có chiều cao khoảng 20 mét cũng bất ngờ đổ ngang đường Bà Hạt, quận 10. Vào thời điểm trên, nhiều người đã nhanh chân tháo chạy nên may mắn thoát nạn. Một số tuyến đường như Nam kỳ Khởi Nghĩa, đường Lê Duẩn đoạn gần giao với đường Mạc Đĩnh Chi, cây xanh cũng gãy đổ ngang đường, tuy nhiên không gây thiệt hại về người.









Đến hơn 21 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang được các lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp.



Được biết, trong tối cùng ngày, nhiều cây xanh cũng ngã đổ khắp nơi trên địa bàn TP. do ảnh hưởng của hai trận mưa lớn liên tục trong ngày 26 và 27-9.

Đến hơn 21 giờ cùng ngày các cơ quan chức năng vẫn tích cực dọn dẹp hiện trường.