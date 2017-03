Mưa lớn trái mùa đổ cây xanh, ngã trụ điện

Theo ghi nhận, sáng 27-11, mặc dù mưa đã dứt từ lâu nhưng các đường Trần Não, đường số 8, 12, 14 thuộc phường Bình An, quận 2 vẫn ngập sâu trong nước, có nơi ngập 40-60 cm. Đến 16 giờ cùng ngày, nhiều nơi vẫn còn ngập lênh láng. Trong khi đó, các đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh); Lê Lai, Nguyễn Thị Nghĩa (quận 1); Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) và hầu hết các đường nhánh xung quanh cũng chìm trong nước khiến hàng loạt xe chết máy.

Trụ điện bị đổ ở cầu Đen, đường Trần Não, quận 2. (Ảnh chụp lúc 5g30 sáng 27-11) Ảnh: H.GIANG

Đặc biệt, một cây lim cao khoảng 10 m, đường kính hơn 80 cm nằm trước số nhà 145 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 đã ngã ngay giữa đường khiến các tuyến đường xung quanh như Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng bị tắc ứ nhiều giờ liền. Anh Trương Mỹ Sơn, nhân viên Công ty Cây xanh TP, cho biết: “Cây lim lớn như thế này rất khó đổ. Cây đổ bởi một phần do cơn mưa tối qua quá to, một phần nữa do các đơn vị thi công vỉa hè đã xắn phạm quá nhiều vào bộ rễ khiến cây không có chỗ bám”.

Tại khu vực Cầu Đen, phường An Phú, quận 2, một cột điện trung thế đã đổ ngay giữa đường khiến hai phường An Phú và Bình An bị mất điện nhiều giờ liền. Rất may Điện lực Thủ Thiêm đã kịp cắt điện ngay trong đêm nên không xảy ra thương vong. Đáng lưu ý là trụ điện này không được đổ bê-tông dù nền đất nơi đây rất yếu, chỉ có cát và bùn nhão. Khi được cung cấp thông tin, ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Giám đốc Điện lực Thủ Thiêm, cho biết sẽ kiểm tra ngay.

Bà Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ: “Đây là một cơn mưa trái mùa trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại quận 1 là 116 ml, Tân Bình 50-70 ml, huyện Nhà Bè 68 ml, Bình Chánh 64 ml. Ở các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, lượng mưa bình quân 30-79 ml. Trong tối nay và ngày mai, mưa còn xuất hiện trên diện rộng nhưng giảm hơn so với trước”.

HÀN GIANG