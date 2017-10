Nghệ An 8 người chết, thủy điện đồng loạt xả lũ

Chiều tối 11-10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh Nghệ An có trên 625 hồ đập lớn nhỏ, trong đó địa phương quản lý 533 hồ; đến nay tất cả các hồ đã đầy. Trong đó, đập Trại Gà (xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) do mưa lớn tràn qua thân đập, hiện đã mở rộng tràn 5m để xả lũ đảm bảo an toàn đập.



Mưa lớn làm núi lở sập nhà dân ở huyện Quế Phong, Nghệ An.

Đối với 2 hồ lớn là Vực Mấu và Sông Sào đều đang mở cửa xả lũ. Hồ Vực Mấu - hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An đang xả 2 cửa với tổng lưu lượng 346 m3/s. Hồ sông Sào cũng đang xả 2 cửa tổng lưu lượng xả 300 m3/s.

Ngoài ra các hồ thủy điện đang đồng loạt xả lũ như: Hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đang phát điện 2 tổ máy với lưu lượng xả 302 m3/s. Thủy điện Khe Bố đang xả qua tổ máy và các cửa tràn với lưu lượng xả 1.187,0 m3/s. Thủy điện Châu Thắng đang xả qua tổ máy và tràn, lưu lượng 153 m3/s. Các nhà máy thủy điện đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực để thông báo cho các địa phương chủ động phòng tránh lũ. Các nhà máy thủy điện nhỏ đang vận hành bình thường.





Theo Sở GTVT cho biết, đến chiều 11-10, nhiều điểm, tràn ở các quốc lộ 15A, 48B,48E bị ngập, sạt lở ta luy phải đóng đường. Nhiều tràn trên các đường tỉnh lộ như 531B, 534B, 538, 544 bị ngập sâu từ 50 cm đến 1 m, gây ách tắc giao thông.

Tại Nghệ An, hai ngày nay có 34 nhà hà bị sạt lở, hư hỏng; 999 hộ dân bị ngập nước (trong đó huyện Nghĩa Đàn: 97 hộ; Quỳnh Lưu: 445 hộ, Quỳ Hợp 171 hộ, Thái Hòa: 163 hộ, Quỳ Châu: 42 hộ, Tân Kỳ: 41 hộ, Thanh Chương: 15 hộ, Anh Sơn: 20 hộ, Tương Dương: 2 hộ, Hoàng Mai: 2 hộ và mọt hộ ở huyện Nam Đàn). Có hơn 3.200 m tường rào bị sập, 10 điểm trường học bị ảnh hưởng, hư hỏng; 290 ha lúa bị ngập 6.000 ha ngô và rau màu bị ngập trong biển lũ...

Mưa lớn làm nước sông Lam lên cao gây sạt lở bờ sông Lam, kè bảo vệ đê Tả Lam (địa bàn xã Hưng Hòa, TP Vinh và xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, đê Tả Lam phía hữu huyện Thanh Chương, xã Nam Trung huyện Nam Đàn, sông Rộ, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương...).



Nhà người dân ở phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An bị ngập sâu.

Danh sách 8 người tử vong tại Nghệ An: