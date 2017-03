Người dân cung cấp clip cảnh sát đánh dân

Ảnh cắt từ clip do người dân quay được cho thấy CSGT đang đánh người

Ông Thâm nói sẽ kiểm tra làm rõ và kết luận đúng sai, xử lý theo quy định vào đầu tháng 1-2015.

Theo thượng tá Thâm, ông Thái Nhật Trường và người bạn tên Ngô Nhật Truyện tố cáo bị lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Thạnh Trị đánh nhiều lần.

Theo trình bày của ông Trường, vào tối 23-11 sau khi đưa người bạn về nhà, Trường và Truyện quay lại quán nhậu tiếp thì có một số CSGT vào quán đề nghị cho kiểm tra giấy tờ xe.

Khi kiểm tra xong, lực lượng CSGT tiếp tục yêu cầu Trường cho kiểm tra nồng độ cồn nên bị Trường và Truyện thắc mắc, hai bên nảy sinh cự cãi lớn tiếng.

Cũng theo trình bày của Trường, tiếp sau đó Trường và Truyện bị một số CSGT và cảnh sát trật tự cơ động đánh. Sau đó hai người bị đưa về trụ sở Công an thị trấn Phú Lộc, tiếp tục bị đánh.

Trong giấy chứng nhận thương tật của bệnh viện cho thấy Truyện bị đánh rách miệng, vết thương dài 1cm, chảy nhiều máu.

Thượng tá Thâm nói tổ công tác hôm đó có sáu người, qua làm việc bước đầu họ không thừa nhận có việc đánh người. Việc kiểm tra nồng độ cồn là do trước đó lực lượng thấy Trường chạy xe nhanh, nghi có sử dụng rượu bia.

Tuy nhiên trong một clip người dân quay đượccho thấy cảnh sát đã đánh hai người thanh niên.

Sau khi xem clip này, ông Thâm cho biết việc xác minh vừa qua chỉ là thông tin bước đầu, công an huyện sẽ làm việc với các bên, các nhân chứng để làm rõ sai phạm của từng cá nhân liên quan đến vụ việc.

Một trong những nhân chứng quay được clip cho biết sau khi sự việc xảy ra có một lãnh đạo đội CSGT huyện Thạnh Trị đã điện thoại yêu cầu người này xóa clip đi.

Chánh thanh tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết bất ngờ với thông tin này và nói sẽ cho cán bộ nắm tình hình và đề nghị công an huyện báo cáo sự việc để lãnh đạo công an tỉnh nắm, chỉ đạo xử lý.

