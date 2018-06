Người dân Phan Rí Cửa tập trung tại trụ sở công an

Khoảng 9 giờ 30 ngày 20-6, một nguồn tin cho biết có hàng chục người dân địa phương đã kéo đến trụ sở Công an thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Họ tới để yêu cầu làm rõ về thông tin công an gây thương tích cho Nguyễn Minh Kha, 18 tuổi, ngụ khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa.



Ngoài những người dân tới yêu cầu công an làm rõ thì trước trụ sở Công an thị trấn Phan Rí Cửa tập trung nhiều người hiếu kỳ khác.



Theo những người dân này, Nguyễn Minh Kha là người tham gia tập trung phản đối dự luật đặc khu tại thị trấn Phan Rí Cửa ngày 10 và 11-6, sau đó Công an huyện Tuy Phong đã triệu tập làm việc rồi cho về với tình trạng nhiều thương tích.

Ngoài ra, có một đoạn clip được đưa lên YouTube, trong đó Nguyễn Minh Kha trực tiếp trả lời cho rằng mình đã bị đánh nhưng chụp CT thì không bị gì. Thế nhưng sau đó nhiều thông tin cho biết Kha đã ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Nguyễn Minh Kha.



Nói chuyện với người dân, Công an thị trấn Phan Rí Cửa yêu cầu cung cấp địa chỉ nơi nạn nhân cấp cứu thì không ai đưa ra được nơi chính xác để xác minh. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, qua vận động, người dân đã trở về nhà.

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong, cho biết Nguyễn Minh Kha là người tham gia ném đá trong hai ngày 10 và 11-6 tại Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) và Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình). Cơ quan CSĐT công an đã triệu tập Kha đến làm việc cùng nhiều người khác, lấy lời khai, củng cố hồ sơ và đã khởi tố bị can đối với Kha nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, sau khi về nhà, Kha cho rằng bị đánh rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú và nhiều người đã tung tin đồn thổi.