Nguyên nhân ban đầu vụ trung tướng công an tử nạn

TTXVN lúc 15g49 ngày 2-9 dẫn nguồn tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 5 sáng 2/9 là do xe khách chạy quá tốc độ, sau khi bị mất lái chiếc xe này đã đâm nát giải phân cách lao sang đường ngược chiều rồi đâm trực diện vào hông xe 7 chỗ đi hướng Hà Nội-Hải Phòng của Bộ Công an chở cán bộ đi làm nhiệm vụ.

Như PLO đã đưa tin, sáng ngày 2-9, tại Km25 Quốc lộ 5 (thuộc địa phận thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe khách và xe công vụ thuộc Bộ Công an.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc xe công vụ của Bộ Công an mang BKS 80A- 012.59 đang lưu thông trên Quốc lộ 5 (theo hướng Hà Nội – Hải Phòng). Khi đến Km25, chiếc xe công vụ này bị một chiếc khách 54 chỗ đi ngược chiều tông trực diện.

Vụ tai nạn khiến ba người trên xe công vụ của Bộ Công an tử vong, trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III - Bộ Công an.

Chiếc xe khách sau khi tông trực diện xe công vụ đã bị móp phần đầu. Ảnh: CTV

Do bị đâm mạnh nên 3 người ngồi trên xe 7 chỗ bị tử nạn gồm: Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an); lái xe Nguyễn Văn Tích sinh năm 1979 và ông Nguyễn Văn Đỗ là cán bộ quân đội; 1 người còn lại bị thương là ông Nguyễn Việt Dũng, Đại tá quân đội đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108, theo thông tin trên TTXVN. Trong khi đó, thông tin trên TTO cho hay hiện tài xế xe khách đã bị công an huyện Mỹ Hào tạm giữ để điều tra.