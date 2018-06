Nhiều điểm tụ tập đông người, giao thông ách tắc

Bắt quả tang hai người rải truyền đơn ở Bình Dương Ngày 10-6, Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang Trần Minh Huệ (37 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Nguyễn Đình Thành (27 tuổi, quê Nghệ An, ngụ phường Lái Thiêu) đang rải, phát tờ rơi tại khu vực KCN Sóng Thần, thị xã Dĩ An. Công an thu giữ được hàng ngàn tờ rơi với nội dung kêu gọi người dân tham gia biểu tình, phản đối việc xem xét cho thuê đất làm đặc khu kinh tế. Kiểm tra nơi cư trú của Huệ, công an còn thu giữ được nhiều tài liệu, máy móc liên quan. Cơ quan công an khuyến cáo đây là hành vi rất nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, dẫn tới hệ lụy thiệt hại cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. V.HỘI