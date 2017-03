'Ông Trịnh Xuân Thanh không còn làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang'

Các thành viên thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ mới ra mắt đại biểu. Ảnh: GIA TUỆ



“Tại kỳ họp này có điều đáng tiếc, đó là số lượng thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới là 21 thành viên nhưng do vì điều kiện có những trục trặc, theo gợi ý của trung ương, ta chưa bầu một đồng chí chứ không phải không bầu” - ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, phát biểu tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng 16-6.

Theo kết quả bầu cử tại kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng 16-6, tổng cộng 20 thành viên UBND tỉnh, trong đó Thường trực UBND tỉnh khóa mới gồm Chủ tịch Lữ Văn Hùng, ba phó chủ tịch gồm các ông Đồng Văn Thanh, Trương Cảnh Tuyên, Nguyễn Văn Tuấn. Bốn vị này đều tái cử và kết quả bỏ phiếu bầu đều đắc cử nhiệm kỳ mới.

Việc bầu thành viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 thiếu một thành viên so với dự kiến ban đầu vì ông Trịnh Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (nhiệm kỳ 2011-2016) có đơn xin không tái cử và ông Thanh cũng không có mặt trong danh sách nhân sự để đưa ra bầu.



Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ mới chỉ có bốn thành viên thay vì năm như dự kiến do "trục trặc". Ảnh: GIA TUỆ



Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM ngay sau khi bế mạc kỳ họp vào trưa 16-6, ông Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, cho biết: “Đến chiều 15-6, HĐND tỉnh nhận đơn xin rút, không tái cử của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Thanh và qua họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chấp thuận theo nguyện vọng”.

Cũng theo ông Huỳnh Thanh Tạo, kể từ thời điểm bế mạc kỳ họp, ông Trịnh Xuân Thanh không còn là phó chủ tịch UBND tỉnh nhưng vẫn là Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Tạo cho biết vấn đề về quy trình tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang công tác sẽ được tỉnh báo cáo đầy đủ về trung ương và mọi việc sẽ chờ trung ương ra kết luận.

“Đối với vấn đề quy trình cấp biển số xanh cho xe Lexus 570, phía trung ương giao cho Bộ Công an có trách nhiệm xác minh, làm rõ để có báo cáo gửi trung ương, phần việc của tỉnh chỉ là quá trình tiếp nhận khi anh Thanh được luân chuyển về địa phương” - ông Tạo nói.

Trưa 16-6, trao đổi với PV, ông Lữ Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: “Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh vừa bầu sáng 16-6 gồm bốn thành viên, gồm chủ tịch và ba phó chủ tịch. Với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, do không tái cử và không nằm trong danh sách bầu nên hiện tại không còn chức danh phó chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên, ông Thanh vẫn là tỉnh ủy viên, do vậy sắp tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp để phân công nhiệm vụ theo quy định đối với tỉnh ủy viên”.