Phạt tử hình kẻ giết người tình cướp tài sản

Nạn nhân trong vụ này là người tình của Tám - chị Bùi Thị Hoa (34 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình, làm công nhân ở TP.HCM). Tòa tuyên phạt bị cáo Tám mức án tử hình với hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.Theo hồ sơ vụ án, Tám đã có vợ và con gái. Cả ba tạm trú ở tỉnh Bình Dương. Tám làm công nhân.



Mặc dù vậy Tám vẫn lén lút quan hệ tình cảm với chị Hoa, cũng đang làm công nhân ở TP.HCM. Trong thời gian cuối năm 2011 chị Hoa nhiều lần dọa nếu Tám không quan tâm đến mình thì sẽ công khai mối quan hệ này cho vợ Tám biết.



Do muốn cắt đứt quan hệ với chị Hoa nên ngày 26-1 (mùng 4 tết), Tám chở Hoa về nhà bạn của chị Hoa ở Tiền Giang chơi. Tuy nhiên Tám chở chị Hoa ghé làng du lịch sinh thái Làng Nổi - Tân Lập thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa (Long An) rồi bóp cổ, tưới xăng đốt chị Hoa.



Sau đó Tám còn lấy một số nữ trang trên người chị Hoa. Tám đã bán nữ trang cướp của chị Hoa để tiêu xài. Phải mất nhiều tháng điều tra vất vả, công an mới bắt được Tám đang trốn ở tỉnh Bình Dương.



