Phó chủ tịch Hậu Giang: Sẽ chấp hành quyết định!

“Tôi chấp hành tất cả các quyết định của trung ương nên phải đợi quyết định. Có quyết định kiểm tra thì tôi phải tuân thủ và quan điểm là tuyệt đối chấp hành quyết định của tổ chức, không có ý kiến gì khác”. Ngày 10-6, ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết như trên.

Trung ương đang làm việc với tỉnh

Trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và Tỉnh ủy Hậu Giang khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung báo chí phản ánh liên quan đến ông Thanh. Tổng Bí thư cũng yêu cầu UBKT Trung ương khẩn trương cùng với các cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Ngày 10-6, trao đổi với phóng viên, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết: “Hiện phía đoàn công tác của trung ương đang làm việc với tỉnh và tỉnh sẽ cung cấp đầy đủ thông tin liên quan. Mọi việc tỉnh thực hiện nghiêm túc theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, còn kết luận cụ thể do phía trung ương”.

Ông Lê Công Lý, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết thêm tỉnh chỉ thực hiện phần liên quan đến việc sử dụng xe tư gắn biển số xanh, những nội dung còn lại do các đơn vị khác thực hiện. Theo yêu cầu của trung ương, Văn phòng Tỉnh ủy đang tổng hợp các thông tin có liên quan đến việc sử dụng xe tư gắn biển số xanh nhưng phải đến ngày 11-6 mới hoàn tất tập hợp để hoàn chỉnh báo cáo này” - ông Lý nói.









Chiếc xe Lexus 570 khi gắn biển xanh và sau đó gắn lại biển trắng. Ảnh: GIA TUỆ

“Tôi chấp hành quyết định của trung ương”

Trong ngày 10-6, phóng viên liên hệ với ông Trịnh Xuân Thanh để làm rõ thêm thông tin nhưng ông từ chối tiếp xúc và cho biết ‟sẽ chấp hành tuyệt đối” quyết định của trung ương.

Như chúng tôi đã thông tin, từ tháng 5-2015, ông Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển từ Bộ Công Thương về Hậu Giang và được giới thiệu để HĐND tỉnh này bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Khi về Hậu Giang, ông Thanh dùng ô tô Lexus 570 (xe mới giá 5,7 tỉ đồng - NV), là xe tư nhân nhưng lại gắn biển số xe công 95A-0699.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Thanh Lâm, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Hậu Giang, nói địa phương khó khăn nên không thể bố trí xe công vụ nên ông Thanh sử dụng xe cá nhân. Sau khi xin ý kiến của Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh đề nghị công an tỉnh tạm gắn biển số xanh 95A-0699 cho xe tư trên để tạo thuận tiện cho nhu cầu công vụ.

“Tôi có tiêu chuẩn xe công vụ nhưng tỉnh chưa mua nên tôi mượn xe đi tạm. Vì tôi là phó chủ tịch tỉnh nên công an tỉnh cấp biển số tạm để đi làm việc” - ông Thanh cũng giải thích.

Ông Thanh cũng cho rằng công an cấp biển tạm và khi không còn công tác ở địa phương sẽ trả lại cho công an tỉnh nên xe tư gắn biển số xanh là không có gì sai. “Ngay như quy định biển xanh và biển trắng, tôi thấy không hợp lý. Cần gì phân biệt. Biển gì thì biển, xe đấy là xe hợp pháp là được” - ông Thanh nói thêm. Tuy nhiên, lập luận như ý kiến của chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Hậu Giang cũng như ý kiến giải thích của ông Thanh về việc Công an tỉnh tạm cấp sử dụng biển số xanh cho chiếc xe trên đã bị người có thẩm quyền của Cục CSGT đường bộ, đường sắt Bộ Công an bác bỏ.