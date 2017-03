Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát, yêu cầu rút ngắn thời gian thi công cầu Ghềnh

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ GTVT, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai để thực hiện một cách đồng bộ; các đơn vị thi công cần đẩy nhanh hơn nữa, tăng tốc, quyết liệt hơn nữa, bố trí mọi phương tiện máy móc thiết bị để sớm hoàn thành công trình, nhằm nhanh nhất nối lại tuyến đường sắt Bắc-Nam đảm bảo giao thông thông suốt; các đơn vị phối hợp phải đảm bảo an toàn trong công tác thi công, không để tai nạn lao động xảy ra, giám sát chặt chẽ nhằm đốc thúc các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công.



Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang chỉ đạo công tác khắc phục sự cố cầu Ghềnh. Ảnh: TIẾN DŨNG

Đối với vụ tai nạn làm sập cầu Ghềnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an chỉ đạo và phối hợp với công an địa phương rà soát các bước điều tra để đưa ra các hình thức xử lý kịp thời, đảm bảo tính răn đe của pháp luật.





Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi lực lượng thi công khắc phục sự cố cầu Ghềnh. Ảnh: TIẾN DŨNG

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và các đơn vị, địa phương cần tổ chức rà soát ngay các cây cầu yếu trên toàn quốc để triển khai phương án sửa chữa thay thế. Phó Thủ tướng cho rằng tai nạn đường sắt, đường thủy ít xảy ra hơn so với tai nạn đường bộ, tuy nhiên tính chất, mức độ nghiêm trọng lại rất lớn. Do đó, việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đường sắt cần phải tập trung coi trọng. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT và ngành đường sắt rà soát các đường ngang giao nhau với đường sắt để có phương án nhằm đảm bảo an toàn.



Cùng ngày, tại buổi kiểm tra việc khắc phục công tác vận chuyển hàng hóa từ ga Trảng Bom (Đồng Nai), Phó Thủ tướng cũng đề nghị việc cải tạo, mở rộng ga để đáp ứng vận chuyển hàng hóa cần phải được đẩy nhanh tiến độ để đến ngày 12-4 tới có thể hoàn thành.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, để tăng cường năng lực vận chuyển, xếp dỡ, tổng công ty đã khẩn trương triển khai việc cải tạo, nâng cấp nhà ga, bãi hàng, đường xếp dỡ tại ga Biên Hòa (dự kiến hoàn thành trước ngày 22-4), ga Hố Nai và Trảng Bom (dự kiến hoàn thành trước ngày 12-4) nhằm hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến hành khách đi tàu và chủ hàng; đồng thời xây dựng, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu.