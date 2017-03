Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: TP.HCM phải mở cao điểm trấn áp tội phạm

Tỉ lệ điều tra khám phá án chưa đạt Trong chín tháng năm 2014, thành phố xảy ra 4.668 vụ phạm pháp hình sự (tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm trước). Trong đó điều tra, khám phá 3.009 vụ phạm pháp hình sự, tỉ lệ hơn 64%. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá tỉ lệ khám phá án của TP.HCM là chưa đạt theo quy định nhưng đánh giá cao các thành công của Công an TP.HCM trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, xã hội đen, tội phạm công nghệ cao, bảo kê, đòi nợ thuê… Thiếu tướng Phan Anh Minh cho hay tình trạng buôn lậu thuốc lá điếu vẫn nhức nhối. Theo tướng Minh, sự phối hợp giữa TP.HCM và các tỉnh giáp ranh vẫn chưa thực sự tốt. “Trong tuần tới, Công an TP.HCM sẽ họp với các lực lượng của tỉnh Tây Ninh và Long An để triển khai biện pháp đấu tranh mạnh trong những tháng cao điểm cuối năm” - tướng Minh cho hay. Liên quan đến nạn việc này, đại diện Bộ Công Thương cũng góp ý bỏ quy định cho tái xuất thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam. Vì thời gian qua, thực hiện việc tái xuất thì thuốc lá không đến điểm cần đến mà bị thẩm lậu ngược lại vào trong nước khiến việc chống buôn lậu thuốc lá rất khó khăn. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tán đồng và cho biết Chính phủ sẽ bỏ quy định tái xuất thuốc lá nhập lậu.