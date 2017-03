Phó thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vi phạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội, công an các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên đường cao tốc.

Đặc biệt, xử lý dứt điểm các hành vi dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định, người dân phá hàng rào bảo vệ xâm nhập trái phép, đón xe khách, đi bộ, lái mô tô, xe máy, xe đạp trên đường cao tốc.

Ông Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ và chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, khắc phục những hư hỏng về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc. Cung cấp dữ liệu trên hệ thống camera giám sát cho lực lượng CSGT và cho các Sở GTVT có liên quan để xử lý các trường hợp vi phạm.



Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cũng nhiều lần khẳng định các vụ tai nạn trên cao tốc phần lớn do người dân phá hàng rào bảo vệ.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát bảo vệ các công trình phụ trợ, phát hiện các hành vi vi phạm, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Đặc biệt, kiên quyết từ chối phục vụ đối với các phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều lái xe vi phạm dừng, đỗ, đón, trả khách trên đường cao tốc.



Tổng cục Đường bộ Việt Nam trích xuất và cung cấp dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện kinh doanh vận tải trên đường cao tốc cho Sở GTVT các địa phương có liên quan để xử lý đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm quy định về dừng, đỗ, đón, trả khách trên tuyến.

Trước đó, theo phản ánh của các cơ quan truyền thông, thời gian gần đây trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tình trạng ô tô khách ngang nhiên dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định. Người dân phá dỡ hàng rào bảo vệ để vào đi bộ, đón xe khách trên đường cao tốc ngày càng phức tạp và có xu hướng hình thành thói quen xấu.

Đây là những hành vi cố ý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, là nguyên nhân dẫn đến một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Điển hình là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ngày 21-12-2015 giữa hai xe khách của nhà xe Trung Kiên và Bảo Yến làm hai người chết, 22 người bị thương.