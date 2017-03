Phối hợp để kéo giảm TNGT cửa ngõ phía đông TP.HCM

Theo báo cáo của quận này, trong năm 2011 tại địa phương xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 56 người và bị thương 29 người (giảm 22 vụ, 26 người chết và 17 người bị thương so với năm 2010). Ông Phạm Văn Bá, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP kiêm Trưởng đoàn khảo sát, đánh giá: Dù TNGT tại Thủ Đức đã được kéo giảm cả ba mặt nhưng số người chết vẫn còn cao. Quận vẫn còn nằm trong tốp bốn quận, huyện có người chết do TNGT cao nhất TP trong năm 2011. Theo ông Bá, do Thủ Đức là cửa ngõ lớn ở phía đông TP nên địa phương cần phối hợp với các ban, ngành để có những biện pháp phòng chống ùn tắc, TNGT thật cụ thể, chi tiết. Đoàn khảo sát cũng sẽ kiến nghị TP tăng thêm kinh phí duy tu hạ tầng giao thông cho Thủ Đức nhằm sớm hoàn thiện các khiếm khuyết hạ tầng.

VĂN THUẬT