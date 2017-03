Phúc thẩm vụ án Dương Chí Dũng: Cấp trên phủ nhận tham ô, cấp dưới khẳng định có

Bản khai tuyên thệ trước pháp luật của ông Goh Hoon Seow, Giám đốc điều hành của công ty Addpower Pte Ltd và đại diện cho công ty trong việc mua bán ụ nổi 83M.

Tại một bản khai (do luật sư của ông Dương Chí Dũng qua Singapore thu thập trước đó), giám đốc điều hành của công ty Addpower Pte Ltd (AP) và đại diện cho công ty trong việc mua bán ụ nổi 83M cho biết: chưa từng liên hệ và trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp với ông Dũng về việc bán ụ nổi 83M. Số tiền 1,666 triệu USD là một phần của khoản thanh toán theo tín dụng thư để trả cho việc chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép, thủ tục hải quan và xuất khẩu liên quan đến ụ nổi 83M. Trước khi thỏa thuận được ký, công ty AP không hề biết công ty Phú Hà (công ty của em gái bị cáo Sơn-NV). “Tên Công ty Phú Hà xuất hiện lần đầu tiên khi GS thông báo cho AP về tên công ty sẽ nhận khoản thanh toán cho việc chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép, thủ tục hải quan và xuất khẩu liên quan đến ụ nổi 83M, sau khi tín dụng thư được phát hành. Chi tiết về tài khoản của công ty Phú hà là do ông Sơn thông báo cho AP để tôi thực hiện việc thanh toán theo tín dụng thư cho công ty Phú Hà theo thỏa thuận. Tôi chưa bao giờ tao đổi với ông Dũng và ông PHúc về khoản tiền 1,666 triệu USD”- lời khai tại bản khai của đại diện công ty AP