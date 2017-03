Quận 12 thưởng tiền cho người dân tố giác tội phạm

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Trương Hải Hiếu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết quận vừa ban hành Quy chế khen thưởng chương trình “Vì quận 12 bình yên” để khuyến khích các tập thể, cá nhân và lực lượng chức năng tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, ma túy, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Theo quy chế này, mỗi tin báo có giá trị, trực tiếp tham gia bắt cướp sẽ được thưởng 1-5 triệu đồng.



Một kẻ cướp giật trên đường phố bị bắt quả tang. Ảnh: HTD

Cụ thể, người dân cung cấp nguồn tin tội phạm hoạt động liên quan đến in ấn, tán phát tài liệu, truyền đơn phản động, xâm phạm đến an ninh quốc gia, được thưởng 2-5 triệu đồng. Tối đa 3 triệu là mức thưởng cho người cung cấp tin hỗ trợ công an khám phá các vụ án về kinh tế, chế biến thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường.



Thưởng 1-5 triệu đồng cho người dân cung cấp nguồn tin hỗ trợ công an khám phá các vụ cướp, trộm cắp, băng nhóm chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bảo kê, đòi nợ thuê có tính chất xã hội đen, tội phạm truy nã; trực tiếp bắt quả tang các tội phạm cướp, cướp giật tài sản. Đặc biệt, khi phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt, nguy hiểm báo công an, kịp thời bắt đối tượng được thưởng 5 triệu đồng.

Người dân cung cấp nguồn tin có giá trị hỗ trợ công an khám phá các vụ án tổ chức hoạt động chứa mại và môi giới mại dâm, mua bán người, đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy được thưởng 2-5 triệu đồng.

Quy chế cũng nêu rõ, thưởng 2-3 triệu đồng cho người cung cấp nguồn tin có giá trị hỗ trợ công an khám phá các vụ án về kinh tế như sản xuất, chế biến thực phẩm bẩn, gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, người dân trực tiếp bắt đối tượng cướp tài sản, có hành vi sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác để chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bắt giữ được thưởng 5 triệu đồng. Bắt đối tượng trộm tài sản (tài sản thu hồi có giá trị trên 50 triệu đồng trở lên) được thưởng 3 triệu đồng…

Bên cạnh người dân, quy chế cũng khuyến khích các lực lượng chức năng bắt tội phạm. Thưởng 5-20 triệu đồng cho việc khám phá các chuyên án, tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, tội phạm về ma túy.

Ông Lê Trương Hải Hiếu cho biết kinh phí của chương trình là nguồn tiền tự nguyện đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân được sử dụng công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận.

Ông Hiếu cho biết vào chiều mai, quận sẽ có sơ kết đánh giá hiệu quả sau một tuần triển khai quy chế. Tại buổi sơ kết này cũng sẽ có khen thưởng người tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. “Tôi kỳ vọng sẽ phát động được phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn nhân dân, sẽ làm giảm tội phạm trên địa bàn quận nói riêng và TP nói chung”, ông Hiếu nói.

Thông tin tố giác tội phạm trên địa bàn báo về Công an quận 12 số điện thoại 08.38.916.754.