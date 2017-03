Quốc lộ 1K tê liệt vì công nhân Công ty Pouchen Việt Nam ngừng việc

Ngày 27-2, công nhân của Công ty Pouchen (100% vốn Đài Loan, chuyên gia công các mặt hàng may mặc, giày dép, đóng tại xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) lại tiếp tục ngưng làm việc tập thể đến ngày thứ ba.



Công nhân Công ty Pouchen ngưng việc, tụ tập phía ngoài công ty khiến quốc lộ 1K tê liệt. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, trong sáng nay hơn 10.000 công nhân tại Công ty Pouchen vẫn ngừng làm việc và tập trung trước cổng công ty. Họ có thái độ khá ôn hòa. Tuy nhiên, lượng người quá đông tràn ra quốc lộ 1K gây tắc nghẽn giao thông.





CSGT phải lập chốt trên quốc lộ 1K để điều tiết giao thông và giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: TIẾN DŨNG



Để đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông qua khu vực, lực lượng chức năng đã phải triển khai lực lượng đóng nhiều chốt trên quốc lộ 1K, đoạn đi ngang qua khu vực Công ty Pouchen, tính từ phía chân cầu Hóa An lến đến vòng xoay Hóa An để điều tiết lượng xe cộ từ Biên Hòa về Bình Dương và ngược lại phải đi theo các hướng khác.



Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trước đó, trưa 25-2, sau bữa ăn trưa 17.000/hơn 21.000 công nhân của Công ty Pouchen đã đồng loạt ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi. Nguyên nhân được các công nhân đưa ra là công ty áp dụng cách tính trừ lương thưởng quá khắt khe. Trong đó, việc chấm trừ điểm nghỉ phép để xếp loại lao động A, B, C là quá thiệt thòi cho họ.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND TP Biên Hòa, LĐLĐ TP Biên Hòa đã đến làm việc với ban lãnh đạo Công ty Pouchen để vận động công nhân quay trở lại việc nhưng chưa có kết quả. Thậm chí, chiều 26-2 đã có xô xát xảy ra khiến ba công nhân bị thương nhẹ, được đưa vào BV đa khoa Đồng Nai sơ cứu.

Sáng nay, một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã có mặt tại Công ty Pouchen để trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.