Sẽ ngưng lưu thông qua cầu Đà Rằng?

Chiều 7-3, ông Bùi Tô Hoài, Cục phó Cục Quản lý Đường bộ III tại Đà Nẵng, cho biết sự cố hư hỏng tại cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba trên quốc lộ 1 đoạn qua TP Tuy Hòa (Phú Yên) - cây cầu dài nhất miền Trung trên quốc lộ 1 - là sự cố hư hỏng cầu đường bộ dạng mới nhất, lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam.

Theo đó, các tấm gối cầu bằng cao su dày 0,5 m kê trên đầu dầm của nhịp 28 bị xoay, dịch chuyển ra khỏi đá kê gối hơn 0,5 m làm dầm cầu bị sụp lún hơn 0,5 m. Ngoài ra, hai tấm gối cao su kê trên đầu dầm nhịp 27 cũng bị trôi lệch ra ngoài. Tình trạng này khiến nửa mặt cầu bên phải tuyến phía nam trụ T27 bị lún thấp hơn mặt cầu phía bắc, lan can tay vịn bằng ống thép bị xô lệch hoàn toàn, mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt. “Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy nguyên nhân hư hỏng không phải do sai sót trong thiết kế mà do quá trình hoạt động của toàn bộ một cây cầu quá dài, co giãn liên tục nên xuất hiện sự cố trên” - ông Hoài nói.

Hiện Cục Quản lý Đường bộ III tiếp tục kiểm tra toàn bộ các khe co giãn trên cầu, điều tra nguyên nhân sự cố; đồng thời báo cáo khẩn về Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đề xuất hướng xử lý. Theo đánh giá của đoàn công tác Cục Quản lý Đường bộ III, nếu không cấp bách sửa chữa, sự cố trên sẽ gây hư hỏng kết cấu, làm nứt mặt cầu, phá vỡ các nhịp cầu. “Do sự cố hư hỏng cầu Đà Rằng chưa từng xảy ra ở Việt Nam nên Cục Quản lý Đường bộ III đã yêu cầu các đơn vị chức năng, các công ty quản lý đường bộ trực thuộc tiến hành tổng kiểm tra các cầu có dạng như cầu này để kịp thời có phương án xử lý” - ông Hoài nói.

Sau khi cầu Đà Rằng dịch chuyển, Công ty TNHH MTV Quản lý Sửa chữa Đường bộ Phú Yên đã rào chắn gần nửa mặt cầu Đà Rằng, không cho xe chạy qua đoạn mặt cầu bị hư. Công ty cũng bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi sự cố trên. Theo ông Cù Huy Kiểm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Sửa chữa Đường bộ Phú Yên, hiện đoạn cầu hư hỏng bị rung lắc mạnh mỗi khi có xe qua lại nên không đảm bảo an toàn giao thông. Do đó, nếu không khẩn cấp sửa chữa, đơn vị quản lý sẽ đề nghị ngừng lưu thông qua cầu Đà Rằng. Khi đó, các loại ô tô dưới 16 chỗ sẽ đi qua cầu Đà Rằng cũ, các phương tiện có tải trọng lớn sẽ phân luồng qua cầu Hùng Vương (cuối hạ lưu sông Ba) hoặc đi theo các quốc lộ 14, 26.

Được biết cầu Đà Rằng dài 1.525,7 m, có 36 nhịp, rộng 12,5 m, do Ban Quản lý Dự án 18 (thuộc Bộ GTVT) làm chủ đầu tư với kinh phí 420 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA, khánh thành đưa vào sử dụng từ tháng 11-2004.

