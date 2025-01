Công an tỉnh Sóc Trăng có tân Giám đốc 21/01/2025 13:01

(PLO)- Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 21-1, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Dương (52 tuổi), Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Dương, tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. ​​​​​Ảnh: ANH ĐỨC

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác. Cạnh đó, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng phát huy trí tuệ tập thể.

Từ đó, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng giao phó.

“Trước mắt, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát tình hình, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2025” - Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định điều động Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục nghiệp vụ, Bộ Công an.