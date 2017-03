Siết tốc độ qua cầu Thuận Phước sau hai vụ tai nạn thảm khốc

Theo đó, ông Thơ thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở GTVT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất TNGT cho các phương tiện lưu thông qua cầu. Cụ thể, hạn chế tốc độ lưu thông của các phương tiện qua cầu Thuận Phước là 40 km/h; sử dụng các biển báo số hiệu 127 “Tốc độ tối đa cho phép” lắp đặt tại hai đầu cầu.

Tại khu vực đoạn cong cầu dẫn phía Tây dài 250m, bổ sung biển báo số hiệu 245b “Đi chậm” để cảnh báo các phương tiện vào đoạn cong; lắp đặt bổ sung phân làn bằng su mềm để phân chia chiều lưu thông nhằm hạn chế tối đa tình trạng các phương tiện đối đầu tại đoạn cong; sơn bổ sung vạch sơn màu trắng đỏ xen kẽ trên vỉa lề bộ hành tại đoạn cong cầu để cảnh báo giao thông.



Người dân lưu thông trên cầu Thuận Phước. Ảnh: :Lê Phi

Giao Sở GTVT kiểm tra, lắp đặt các camera quan sát có độ phân giải cao, có thể ghi nhận biển số các phương tiện đang lưu thông tại một số khu vực trên cầu Thuận Phước. Ngoài ra, giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng tổ chức kiểm tra hệ thống chiếu sáng, lưu ý về cường độ chiếu sáng mặt đường; thời gian mở, tắt đèn và đề xuất phương án điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn.

Công an TP Đà Nẵng được ông Thơ yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công an các quận Hải Châu, Sơn Trà tổ chức giám sát tốc độ và kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đối với người điểu khiển phương tiện tham gia giao thông trên cầu Thuận Phước.

Yêu cầu Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ chủ trương nêu trên tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 31-7-2015.

Trước đó như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chỉ từ ngày 13-7 đến 19-7 tại cầu Thuận Phước có ít nhất hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết và ba người bị thương nặng. Nguyên nhân chủ yếu là do tài xế ô tô uống rượu bia không làm chủ được tốc độ; một phần nguyên nhân khác khi lái xe qua khu vực này thường hay mất thăng bằng.