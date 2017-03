Sửa quy định để “siết” giá cước taxi

Tiêu điểm Các hãng hàng không cam kết trong năm 2016 tiếp tục mở bán nhiều vé giá rẻ và đưa thêm nhiều chương trình khuyến mãi. Năm 2015, Bộ GTVT và Bộ Tài chính lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải hàng không. Theo đó, tất cả hãng hàng không đã giảm giá. Trong đó, Vietnam Airlines giảm từ 9% đến 80% so với giá trần quy định, VietjetAir và Jetstar Pacific Airlines giảm từ 9% đến 100% so với giá trần quy định. Năm 2015, cơ cấu giá vé khuyến mãi từ 0 đồng của Vietjet tăng 3,87 lần, giá vé trung bình giảm 8% so với năm 2014.