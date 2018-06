‘Súng lạ’ và sự ngần ngừ của công an

Đây là loại súng mới, do Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Sở KH&CN và Bộ Quốc phòng chế tạo, đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận. Năm 2017, Công an TP Thanh Hóa đã bảo vệ được sáng kiến kinh nghiệm cho việc chống đua xe trái phép nhưng nó chỉ được áp dụng tại địa phương này.



Súng bắn bùi nhùi để bắt quái xế...

Về hiệu quả, theo CSGT TP Thanh Hóa, chỉ hơn một tuần sử dụng, có khoảng 200 trường hợp lạng lách, đánh võng, đua xe, cố tình vi phạm giao thông, không chấp hành hiệu lệnh… đã bị bắt. Đặc biệt, nó chưa gây hậu quả đáng tiếc nào cho người vi phạm cũng như lực lượng thực thi công vụ. “Việc sử dụng loại công cụ mới này với những thanh thiếu niên đua xe, chạy xe lạng lách, chống đối CSGT trên thực tế đã phát huy hiệu quả” - lãnh đạo CSGT TP Thanh Hóa cho hay.



Tuy nhiên, loại súng mới này chưa được xem là công cụ hỗ trợ cho lực lượng thi hành công vụ để mang ra áp dụng rộng rãi. Bởi trong thông tư mới nhất (Thông tư 16 ngày 15-5-2018) của Bộ Công an thì “súng bắn lưới bùi nhùi” chưa được đưa vào danh mục công cụ hỗ trợ.

Ở một số địa phương, tình trạng đua xe trái phép, bỏ chạy, chống đối CSGT vẫn đang diễn ra và công an các địa phương đang căng sức dẹp tình trạng này.

Các biện pháp mà công an áp dụng vẫn là dùng biện pháp nghiệp vụ làm rã đám đua xe, truy đuổi, ép xe người vi phạm… và sử dụng nhiều lực lượng phối hợp. Đã có trường hợp đáng tiếc xảy ra cho người vi phạm và người truy bắt. Chưa kể là khi truy đuổi còn gây nguy hiểm cho những người đi đường khác. Vì vậy, đa số người dân đều đồng tình với “mọi biện pháp” mà cơ quan chức năng áp dụng để dẹp tình trạng đua xe.

Ngay cả cơ quan chức năng khi được hỏi về “súng bắn bùi nhùi lưới”, lãnh đạo CSGT các địa phương đều cho hay là chỉ biết thông tin qua báo chí mà chưa rõ tính năng cũng như mức độ an toàn. Nhưng theo họ, nếu có hiệu quả, an toàn và được phép sử dụng thì CSGT sẽ có thêm công cụ hỗ trợ rất tốt. Còn các trinh sát đặc nhiệm khi biết có loại súng này cũng cho hay là “sẽ sử dụng với tội phạm đường phố nếu nó an toàn”.



Xe vi phạm bị khống chế bằng súng bùi nhùi

Vấn đề đặt ra là quy định pháp luật luôn xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội cũng như ngăn ngừa các vi phạm. Cuộc sống luôn vận động nên luật pháp chưa kịp điều chỉnh cũng là điều bình thường. Vì vậy, việc bổ sung xem loại súng bắn bùi nhùi lưới này là công cụ hỗ trợ là cần thiết. Tất nhiên sẽ có rất nhiều việc phải làm như thử nghiệm, thực nghiệm, đánh giá toàn diện bằng luận cứ khoa học để công



nhận nó.

Rõ ràng với những thông tin mà CSGT TP Thanh Hóa cung cấp thì loại công cụ này là an toàn, hiệu quả. Nếu chỉ dừng lại ở việc thí điểm trong nhiều năm là điều đáng tiếc. Có thêm công cụ chống đua xe, lạng lách, đánh võng hiệu quả, an toàn, đáp ứng được mong mỏi của người dân, của người thực thi công vụ thì sao không hợp pháp hóa nó bằng quy định để áp dụng đại trà?