“Tạm coi nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6 là do quá tải“

Đúc bằng gạch thay vì bằng bê tông?

VNN lúc 16 giờ 42 ngày 3-3 cho biết người dân phát hiện trụ bê tông của cầu treo Chu Va 6 được làm bằng gạch, chứ không được đúc bằng bê tông nguyên khối theo như thiết kế của cầu treo. Theo đó, sau khi xảy ra sự cố sập cầu treo tại bản Chu Va 6, những người dân địa phương đã phát hiện cột trụ cầu treo chỉ được xây bằng gạch nung đỏ. Trong khi đó, theo các chuyên gia xây dựng thì trong thiết kế cột trụ dây neo cầu treo phải được đúc bằng bê tông nguyên khối.



Người dân phát hiện trụ cầu treo bị sập chỉ được làm bằng gạch ống thay vì bê tông nguyên khối. Ảnh: VNN



Trao đổi với VNN, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình, ông Phong Vĩnh Cường xác nhận đã phát hiện ra sự việc trên vào chiều 2-3 cùng sự có mặt của đại diện của Phòng Công Thương huyện Tam Đường. Cũng theo ông Cường, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Tam Đường đã xuống hiện trường kiểm tra và báo cáo lên cấp cao hơn để giải quyết.

"Kích thước của trụ bê tông cầu treo và việc xây bằng gạch nung có nằm trong bản vẽ thiết kế hay không phải căn cứ theo hồ sơ xây dựng cây cầu. Rất có thể đơn vị thi công đã đúc cột trụ bê tông nhỏ hơn rồi cho xây gạch nung bao quanh cho đủ kích thước. Tuy nhiên, kết luận chính thức phải chờ phía cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng điều tra, giải quyết vụ việc" - ông Cường cho VNN hay.

"Tạm coi nguyên nhân sập cầu là do quá tải"

Trước đó, ngay sau khi tai nạn xảy ra, khi có mặt tại hiện trường, Bộ trưởng GTVT đã quyết định thành lập tổ công tác điều tra độc lập và bước đầu đơn vị này đã xác định nguyên nhân vụ sập cầu treo là do đứt ốc neo tăng đơ. Cụ thể, tổ điều tra độc lập của Bộ GTVT đã đưa ra kết luận sơ bộ về nguyên nhân dẫn đến cáp cầu bị đứt là do ốc neo được hàn nối thay vì đúc nguyên khối.

Tuy nhiên, trao đổi với VnE sáng 3-3, ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lai Châu cho biết, dựa vào kết luận trên thì chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án. "Mẫu ốc neo, hiện do chúng tôi giữ và vừa gửi cho Viện khoa học hình sự giám định, phải một thời gian nữa mới có kết quả cụ thể".

Ông Dũng phân tích: Theo ghi nhận, tổ điều tra độc lập của Bộ GTVT chỉ "đo đạc và sử dụng cảm quan, bằng mắt thường để đánh giá nên có thể chưa đủ căn cứ". "Cần phải có thời gian vì để có kết luận chính xác, phải biết cấu tạo, hợp chất tạo ra ốc neo là gì, chịu được sức kéo ra sao và đo lực kéo lúc xảy ra sự việc như thế nào...". “Trước mắt chúng tôi gửi giấy triệu tập đơn vị thi công cầu để tìm hiểu rõ quy trình và các công đoạn xây dựng cầu ra sao, trong thời gian chờ kết quả, "tạm coi nguyên nhân vụ sập cầu này là do quá tải", ông Dũng nói.

"Trường hợp vụ án không có dấu hiệu hình sự, công an sẽ bàn giao cho các đơn vị chủ quản của công ty xây cầu xử lý, còn trong quá trình điều tra thời hạn khoảng 4 tháng, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự chúng tôi sẽ xem xét ra quyết định khởi tố", ông Dũng cho biết thêm trên VnE.

Có thể nói, sự thận trọng của cơ quan công an tỉnh Lai Châu là cần thiết, song với tình tiết mới là “trụ cầu chỉ được xây bằng gạch ống” thay vì bê tông cốt thép như thông lệ, các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu cần quyết liệt vào cuộc để làm rõ nguyên nhân của vụ thảm nạn. Không thể dừng lại ở lý giải ban đầu rằng “tạm coi nguyên nhân vụ sập cầu này do quá tải”, nói vậy chẳng khác nào nói “cháy là do lửa” cả. Những đơn vị và cá nhân có trách nhiệm trong việc gây nên tai nạn thảm khốc này cần sớm được đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm khắc. Bởi cả đạo lý và pháp lý đều không chấp nhận việc đổ lỗi nguyên nhân cho những người đã không may nằm xuống trong vụ tai nạn thảm khốc này.

PV tổng hợp

Cầu treo Chu Va 6 là công trình do Đan Mạch đầu tư và cấp vốn xây dựng. Cầu được khởi công tháng 8/2012 và hoàn thành, đưa vào khai thác dịp tháng 12/2012. Chủ đầu tư dự án là UBND huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu; Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai là Tư vấn thiết kế; Nhà thầu thi công: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký Hoa; Tư vấn giám sát: Ban QLDA huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về GTVT trên địa bàn là Sở GTVT tỉnh Lai Châu.