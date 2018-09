Tạm đình chỉ 7 CSTT có dấu hiệu ‘làm luật’ cạnh chợ Bà Chiểu

Liên quan tổ cảnh sát trật tự (CSTT) Công an quận Bình Thạnh bắt xe máy chạy ngược chiều vào một đoạn đường Bùi Hữu Nghĩa bên hông chợ Bà Chiểu có dấu hiệu “làm luật” mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 12-9, một đại diện Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh thông tin: Bảy Cảnh sát trật tự trong tổ đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác xác minh.



Người vi phạm đưa vật giống tiền cho ông Xuân. Ảnh: PV

Trước đó, vào sáng thứ hai 10-9, khi báo ra bài đầu tiên, Lãnh đạo Công an TP.HCM và Quận ủy Bình Thạnh đã chỉ đạo Công an Bình Thạnh làm rõ. Về phía mình, công an quận đã giao ngay cho lực lượng thanh tra triệu tập các cán bộ, chiến sĩ liên quan và các chủ sạp trung gian (những người lấy “vật giống tiền’ từ người vi phạm để giao cho cảnh sát). Tuy nhiên cho đến cuối ngày 10-9, tất cả đều không thừa nhận sai phạm, tiêu cực.



Ngày 11-9, báo tiếp tục đưa ra các chứng cứ, lãnh đạo công an Quận đã bổ sung vào tổ xác minh một số điều tra viên thuộc lực lượng cảnh sát điều tra của quận cộng các clip mà báo đã cung cấp, đến chiều cùng ngày, những người trung gian nhận tiền và bảy cảnh sát đã thừa nhận sai phạm.

Một nguồn tin cho hay, Thanh tra công an TP.HCM sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc để có hướng xử lý khách quan, kiên quyết, đúng quy định.

“Chúng tôi rất cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin vụ việc, phối hợp cung cấp các chứng cứ để Công an quận Bình Thạnh có căn cứ xử lý nghiêm những người liên quan”, đại diện Ban chỉ huy Công an quận nói.

"Bước đầu, người trung gian thừa nhận đã lấy tiền của người vi phạm đến cuối buổi sẽ giao lại cho các cảnh sát trong tổ. Phía các Cảnh sát Trật trự cũng thừa nhận điều này", đại diện Ban chỉ huy công an quận thông tin.

Theo đại diện Ban chỉ huy, hiện công an quận tiếp tục làm việc với bảy cảnh sát làm rõ các sai phạm, mức độ sai phạm của từng cá nhân để cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. “Quan điểm của Ban chỉ huy là không dung túng, bao che sai phạm và sẽ xử lý nghiêm”, vị này nói.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận trong thời gian dài về tình trạng nhóm CSTT-CĐ chặn xe người đi ngược chiều nhưng không lập biên bản. Người vi phạm được hướng dẫn “trao đổi” với một số chủ sạp tại khu vực này, đưa những vật giống tiền cho chủ sạp, sau đó được cho đi. Khi người vi phạm rời đi, chủ sạp gói trong vỏ khăn giấy, bỏ vao bao thuốc lá giao lại cho các nhân viên cảnh sát.