Tấm lợp amiang trắng sẽ có nhãn cảnh báo như thuốc lá?

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng sử dụng amiang trắng vào năm 2020 và chỉ đạo các bộ ngành thực hiện lộ trình này. Đồng thời tuyên truyền trong xã hội về tác hại của amiang trắng và các biện pháp phòng chống, bảo vệ sức khỏe người lao động, người tiêu dùng và cộng đồng.



Đặc biệt, từ nay đến năm 2020 cần chỉ đạo để các doanh nghiệp sản xuất tấm lợp có amiang, phải ghi rõ nhãn mác trên sản phẩm sự độc hại của amiang để người tiêu dùng được biết và lựa chọn sử dụng loại sản phẩm.

Ngoài ra VUSTA đề nghị Chính phủ chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành bổ sung những quy định pháp lý về xử lý chất thải rắn có chứa amiang là chất thải nguy hại đối với sức khỏe con người và cộng đồng, có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường do chất thải và phế liệu amiang gây ra.

VUSTA cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo để các Bộ, ngành, cơ sở liên quan đề xuất các giải pháp về sản xuất kinh doanh, về lao động, việc làm và đời sống của những cơ sở sẽ dừng sản xuất vật liệu có amiang chuyển đổi sang các lĩnh vực khác.



Theo VUSTA, amiang là loại khoáng chất Silicat dạng sợi, được sử dụng để làm nguyên liệu chế tạo nhiều loại sản phẩm trong các ngành công nghiệp, xây dựng, đặc biệt là để sản xuất tấm lợp amiang-ximăng.

Amiang đã được sử dụng từ rất lâu, nhưng mãi đến những năm 70 - 80 của thế kỷ trước mới được các nhà khoa học phát hiện ra mặt trái của nó là có nhiều tác hại đến sức khỏe con người. Đặc biệt từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, người ta đã phát hiện hàng loạt người bị tử vong do các bệnh phổi liên quan đến amiang, ngày càng thấy rõ những tác hại nặng nề. Ví dụ: bệnh ung thư phổi, ung thư trung biểu mô, bệnh bụi phổi...

Hiện nay, Việt Nam vẫn đứng ở trong tốp 10 nước sử dụng amiang trắng nhiều nhất trên thế giới, với lượng nhập khẩu hằng năm khoảng 65.000 - 70.000 tấn amiang trắng, 90% số đó để sản xuất khoảng 100 triệu m2 tấm lợp fibro ximăng (amiang-ximăng); cung cấp chủ yếu cho dân nghèo ở nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

"Với những tác hại của amiang trắng, đến nay các nước trên thế giới đã dừng sử dụng hoặc hạn chế sử dụng nó do thấy được tác hại của amiang hoặc do chi phí đền bù và giải quyết hậu quả đối với những người bị bệnh do amiang là rất lớn, đến nỗi họ tự thấy rằng không thể tiếp tục sử dụng amiang được nữa... Vì vậy, đã đến lúc Việt Nam cũng nên thực hiện lộ trình dừng sử dụng amiang trắng..."- VUSTA nhấn mạnh.