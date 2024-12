Vụ bị đánh trên cabin: Tài xế xe tải gửi thư cảm ơn, mong mọi người cư xử văn minh khi đi đường 19/12/2024 10:53

Ngày 19-12, anh Nguyễn Văn C (tài xế xe tải) là người bị đánh khi đang lưu thông trên đường ĐT 741 (đoạn qua TP Đồng Xoài) cho biết vừa gửi thư cám ơn đến Công an TP Đồng Xoài.

Anh Nguyễn Văn C (tài xế xe tải) cám ơn Công an TP Đồng Xoài đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Trong thư, anh C gửi lời cám ơn đến Công an TP Đồng Xoài nói riêng và Công an tỉnh Bình Phước nói chung, đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xử lý nghiêm vụ việc.

Ngoài ra, anh C cũng gửi lời cám ơn đến các cơ quan báo chí đã phản ánh vụ việc và đồng hành cùng mình sau khi xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PLO, anh C rất vui mừng vì Công an TP Đồng Xoài đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tìm ra người đàn ông đã đánh mình.

Anh C cho biết, sau khi bị đánh do bận công việc nên chưa thể đến cơ quan công an trình báo, nhưng sau đó Công an TP Đồng Xoài vẫn nhanh chóng xử lý làm rõ vụ việc.

Anh C cho biết thêm, anh đã làm nghề tài xế nhiều năm. Khi lưu thông trên đường anh C luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Mặc dù, thương tích nhẹ nhưng anh C rất hoang mang, bất an về hành vi côn đồ như thế này.

Anh C cũng tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm hành vi này của cơ quan công an sẽ răn đe được những ai có tư tưởng, hành vi coi thường pháp luật. Từ đó, mọi người khi lưu thông trên đường sẽ ngày càng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không còn để xảy ra những hành vi tương tự.

Theo anh C, khi lưu thông trên đường sẽ không tránh khỏi những lúc xảy ra va chạm. Nhưng mọi người hãy luôn cư xử văn minh và tôn trọng pháp luật, đừng để những va chạm nhỏ để lại hậu quả đáng tiếc.

“Tôi mong mọi người khi lưu thông trên đường, dù xảy ra tình huống gì đi nữa thì hãy giúp đỡ nhau, cư xử văn minh và tôn trọng pháp luật ”, anh C chia sẻ.

Bùi Văn Hoàng Anh đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Như PLO đã thông tin, khoảng hơn 16 giờ ngày 15-12 anh C điều xe tải lưu thông trên đường ĐT 741, đoạn qua xã Tiến Hưng (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Khi vừa dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đi trên xe bán tải 61C-403.85 bước xuống, rồi lao lên cabin xe tải đấm đá túi bụi nam tài xế.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Hiện tại, Công an TP Đồng Xoài đã tạm giữ Bùi Văn Hoàng Anh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.