Tết này Bắc bộ rét, Nam bộ có thể mưa cục bộ

Đó là nhận định về thời tiết ba miền vừa được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra chiều 25-1.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa, hạn dài (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương), cho hay từ giữa tháng 2-2018, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa và rét ở Bắc bộ. Những ngày trong Tết, không khí lạnh có thể tiếp tục được bổ sung yếu và duy trì tình trạng trời rét, vùng núi có khả năng rét đậm.



Cụ thể, thời tiết ở Bắc bộ những ngày trước Tết có mưa nhỏ do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét; những ngày trong Tết nhiệt độ phổ biến dao động 14-21 độ C, mưa không đáng kể.

Trong khi đó, thời tiết tại các tỉnh miền Nam cơ bản tốt, có thể xuất hiện mưa rào cục bộ.

Riêng miền Trung (khu vực Bắc và Trung Trung bộ) có thể có mưa và rét ở Bắc Trung bộ vào những ngày trước Tết khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Cũng theo ông Lâm, vào ngày mai (26-1), một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình có khả năng ảnh hưởng đến nước ta, sẽ gây một đợt mưa diện rộng ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét. Sau đó, khoảng đêm 28, ngày 29-1 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn gây gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 m trên các vùng ven biển Bắc và Trung bộ, nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Từ ngày 29-1, Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ xảy ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến ở khoảng 9-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, một số nơi vùng núi cao có thể xấp xỉ xuống 0 độ C.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại này kéo dài khoảng 5-6 ngày, sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên ở mức lạnh vào ban ngày và rét vào ban đêm.