Thành lập Ban Chỉ huy Quân sự và Công an thị xã Long Mỹ

Thiếu tướng Phạm Minh Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Huỳnh Minh Chắc, Uy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Công Chánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Đại tá Thái Văn Mười Hai, Trưởng Công an thị xã Long Mỹ tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc . Ảnh Nhật Tân

Tại buổi lễ, đại diện BCH Quân sự tỉnh Hậu Giang công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập BCH Quân sự thị xã Long Mỹ, trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dịp này Thiếu tướng Phạm Minh Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 9 trao quân kỳ quyết thắng cho BCH Quân sự thị xã Long Mỹ.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ tuyên thệ thành lập Công an thị xã Long Mỹ. Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho rằng: “Là đơn vị mới chia tách Công an thị xã Long Mỹ cần quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ chính trị mà Ban Giám đốc Công an tỉnh giao; cần dự báo chính xác tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để có biện pháp đối phó kịp thời; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt phải đoàn kết nội bộ vượt qua những khó khăn trước mắt; tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân…”.