Thanh tra vào cuộc vụ nghi vấn công an đánh học sinh

Trước đó, ngày 19-3-2015, gần 10 học sinh thuộc lớp 7, lớp 8 Trường THCS Trần Quốc Toản, xã Thạnh Phú bị “mượn” lên trụ sở công an xã này làm việc về một vụ mất trộm tiền bạc… Sau đó học sinh Ngô Hoàng Hải than đau đầu và nói với cha mẹ là bị các chú công an đánh. Liền đó, Hải được gia đình đưa đến trạm y tế xã, rồi lên BV Đa khoa tỉnh Cà Mau trước khi chuyển tới BV Chợ Rẫy TP.HCM. Các bác sĩ kết luận Hải bị “xuất huyết dưới nhện liềm não chẩm”, được cho thuốc uống và về nhà.

Tiếp xúc với báo chí, ít nhất có ba học sinh khẳng định mình bị công an tát. Cha mẹ của các em đều cho biết không hề được công an mời bằng giấy tờ để đến giám hộ cho con. Khi hay được sự vụ, đến nơi thì mới được công an mời vào giám hộ.

Được biết đoàn thanh tra sẽ làm việc xung quanh các vấn đề công an có đánh học sinh hay không, quy trình xử lý của công an xã khi làm việc với các học sinh ở độ tuổi phải có người giám hộ…

TRẦN VŨ