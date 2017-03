Thêm một bệnh nhân tử vong do sởi

Điều trị cho bệnh nhân sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Như vậy từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 128 trường hợp tử vong do sởi và có liên quan đến sởi.Cũng trong ngày 28/4, cả nước ghi nhận thêm 35 trường hợp mắc sởi, nâng số người mắc sởi lên 3.751 người tại 61/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.Có 15 tỉnh, thành phố không ghi nhận trường hợp mắc sởi mới. Tại bệnh viện Bạch Mai, không có bệnh nhân nghi sởi nhập viện.Theo thống kê, hàng năm, trung bình mỗi ngày tại Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận khoảng 2 trường hợp tử vong do các nguyên nhân khác nhau.Hiện nay, phần lớn số bệnh nhân nhập viện là những trường hợp mắc bệnh nặng có liên quan đến sởi, thời gian tới có thể vẫn tiếp tục ghi nhận những trường hợp tử vong liên quan đến sởi.Hiện nay, tỷ lệ tiêm vắcxin sởi tại các tỉnh, thành phố được nâng lên do các tỉnh tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vét vắcxin sởi.Kết quả thực hiện kế hoạch tiêm vắcxin sởi phòng chống dịch và tiêm vét vắcxin sởi chung trên toàn quốc đến ngày 28/4 là 79,4%, tăng 1,1% so với ngày 27/4.49 tỉnh có tỷ lệ tiêm vét vắcxin sởi đạt tỷ lệ cao trên 70% và Bạc Liêu vẫn là tỉnh duy nhất có tỷ lệ tiêm vét vắcxin sởi thấp dưới 50%.Trong ngày 28/4, lãnh đạo Bộ Y tế đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi tại Bệnh viện Nhi đồng I, II; đoàn công tác của Bộ tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch sởi tại Bắc Ninh.

Hiện Bộ Y tế đang phối hợp với 11 tỉnh, thành phố có nguy cơ cao xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương để triển khai Kế hoạch tiêm bổ sung vắcxin sởi miễn phí cho trẻ từ 2 đến dưới 10 tuổi tại một số tỉnh nguy cơ cao ban hành kèm theo Quyết định số 1484/QĐ-BYT ngày 26/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế./.

Theo TTXVN/Vietnam+